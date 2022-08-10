網友想像「12星座夢想的家」　雙子座住太空船、牧羊直接坐牢？

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每個人多少都對自己的星座特質有些瞭解，看到有關自己星座的文章時也會有「好準」或是「不準」的想法，最近一位國外網友Mary Alice依照自己的想像，製作出「12星座夢想的家」系列圖輯，意外在網上形成超熱話題，讓網友們直呼：「好準！」不過作者似乎帶有不少個人情感，讓牡羊座網友躺著也中槍。

▲國外網友分享「12星座夢想的家」圖輯。（圖／翻攝自FB@Mary Alice，以下同）



摩羯座

摩羯座會砸下存款買下這種曼哈頓頂樓豪宅公寓，選在最時髦的地段，講求風景與裝潢，看起來光鮮亮麗，但事實上在家的時間超少，根本不會享受這個空間，因為摩羯座把所有時間都花在工作上了。

水瓶座

水瓶座可能會自己上網找到某個可疑的屋主，並跟他買下奇怪的房子，雖然價格好像很划算，只是看來也要花不少心力整頓。有些網友卻認為這推斷不太準確，直言：「水瓶座應該住在外太空。」

雙魚座

雙魚座住的地方想必是搞得很浪漫，童話般的海中玻璃屋，聽起來就很適合他們對吧？

牧羊座

這位作者網友似乎對牡羊座有許多不滿，寫到牡羊座時，她寫下註解：「牧羊座就該被關在監獄，這些瘋子！」

金牛座

金牛座大概會喜歡這種郊區、甚至鄉間的小屋，因為金牛座比較懶惰，就算不多加整理，這種房子還是很漂亮又溫馨。

雙子座

雙子座總是會遇上些奇葩事，就算撿到太空船也不無可能，如果能把它整修成公寓，再適合雙子不過了。不過許多雙子座網友卻表示自己才沒有這麼怪：「這是給水瓶座的好嗎？」

巨蟹座

巨蟹座最適合買下海邊的巨大別墅，愛家的他們可以把所有愛的人都拉到這裡住，24小時與大家相處在一起，還可以隨時照顧到所有人。但有些巨蟹座網友則表示：「的確喜歡這房子，但是只想一個人住。」

獅子座

獅子座買家的首選絕對要氣派，像黑幫老大一樣的大型華麗豪宅，越奢侈越符合他們的需求，獅子座網友們紛紛附和：「我需要一個宮殿。」

處女座

處女座的家講求簡約，從其他人的角度看可能是無聊，但他們可是會願意砸下大錢買一棟這樣的房子，如果能外型能完美對稱更好。

天秤座

天秤座的房子絕對是落在完美地段、完美的房型，但前提是他挑得到⋯⋯網友笑翻：「天秤根本選不出來，選擇障礙」、「他還在畫設計圖，這還不夠完美。」

天蠍座

天蠍座的家就是反映他們腹黑的一面，像這個黑色房子，跟鬼屋一樣陰森森，但是它能乘載天蠍座的黑暗靈魂。

射手座

射手座愛好自由，有家也不一定會回，所以對他們來說最方便的是把夾帶著一起走！這台豪華露營車看起來就很棒。

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