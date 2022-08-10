fb ig video ETtoday search mobile

網友想像「12星座夢想的家」　雙子座住太空船、牧羊直接坐牢？

>

編輯／JJ

每個人多少都對自己的星座特質有些瞭解，看到有關自己星座的文章時也會有「好準」或是「不準」的想法，最近一位國外網友Mary Alice依照自己的想像，製作出「12星座夢想的家」系列圖輯，意外在網上形成超熱話題，讓網友們直呼：「好準！」不過作者似乎帶有不少個人情感，讓牡羊座網友躺著也中槍。

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

▲國外網友分享「12星座夢想的家」圖輯。（圖／翻攝自FB@Mary Alice，以下同）

摩羯座

摩羯座會砸下存款買下這種曼哈頓頂樓豪宅公寓，選在最時髦的地段，講求風景與裝潢，看起來光鮮亮麗，但事實上在家的時間超少，根本不會享受這個空間，因為摩羯座把所有時間都花在工作上了。

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

水瓶座

水瓶座可能會自己上網找到某個可疑的屋主，並跟他買下奇怪的房子，雖然價格好像很划算，只是看來也要花不少心力整頓。有些網友卻認為這推斷不太準確，直言：「水瓶座應該住在外太空。」

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

雙魚座

雙魚座住的地方想必是搞得很浪漫，童話般的海中玻璃屋，聽起來就很適合他們對吧？

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

牧羊座

這位作者網友似乎對牡羊座有許多不滿，寫到牡羊座時，她寫下註解：「牧羊座就該被關在監獄，這些瘋子！」

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

金牛座

金牛座大概會喜歡這種郊區、甚至鄉間的小屋，因為金牛座比較懶惰，就算不多加整理，這種房子還是很漂亮又溫馨。

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

雙子座

雙子座總是會遇上些奇葩事，就算撿到太空船也不無可能，如果能把它整修成公寓，再適合雙子不過了。不過許多雙子座網友卻表示自己才沒有這麼怪：「這是給水瓶座的好嗎？」

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

巨蟹座

巨蟹座最適合買下海邊的巨大別墅，愛家的他們可以把所有愛的人都拉到這裡住，24小時與大家相處在一起，還可以隨時照顧到所有人。但有些巨蟹座網友則表示：「的確喜歡這房子，但是只想一個人住。」

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

獅子座

獅子座買家的首選絕對要氣派，像黑幫老大一樣的大型華麗豪宅，越奢侈越符合他們的需求，獅子座網友們紛紛附和：「我需要一個宮殿。」

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

處女座

處女座的家講求簡約，從其他人的角度看可能是無聊，但他們可是會願意砸下大錢買一棟這樣的房子，如果能外型能完美對稱更好。

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

天秤座

天秤座的房子絕對是落在完美地段、完美的房型，但前提是他挑得到⋯⋯網友笑翻：「天秤根本選不出來，選擇障礙」、「他還在畫設計圖，這還不夠完美。」

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

天蠍座

天蠍座的家就是反映他們腹黑的一面，像這個黑色房子，跟鬼屋一樣陰森森，但是它能乘載天蠍座的黑暗靈魂。

▲網友想像12星座的家。（圖／翻攝自FB）

射手座

射手座愛好自由，有家也不一定會回，所以對他們來說最方便的是把夾帶著一起走！這台豪華露營車看起來就很棒。

【精選折扣好物】

►「奶茶色」大同10人份多功能不鏽鋼電鍋 激殺價$3090（原價$3180）

►日本BRUNO多功能電烤盤 激殺價$2990（原價$3290）

關鍵字：

星座, 12星座, 夢想的家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

楊冪新內衣廣告洩傲人深溝！　電暈粉：這是我可以看的嗎？ 「阿嬌成功甩肉」成熱搜！大方公開「喝水時間表」，變美又變瘦 王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ IU新廣告挑戰「黑絲網襪」洩女人味　華麗造型回歸「滿月」巔峰 拿下口罩也很美！夏季「神級遮瑕」盤點，瑕疵通通神隱不見 韓星最新「反手摀嘴」Pose太妍已開始比了！有瞬間提升顏值的效果

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面