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61歲茱莉安摩爾撞包一票嫩妹沒在怕！拎23萬元編織袋氣場大開

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記者鮑璿安／台北報導

你印象中的Bottega Veneta編織是什麼模樣？新任創意總監Matthieu Blazy首秀為大家帶來了全新的「編織水桶包Kalimero」，一體成型的 Intreccio編織工法、不帶任何縫線，名人杜娃黎波（Dua Lipa）、劉雯、南韓歌手BiBi（비비）都上身，連61歲影后茱莉安摩爾 （Julianne Moore）也是死忠粉，一顆要價23萬，當時未開賣就引發討論。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲（依序）杜娃黎波、劉雯、BiBi分別演繹 Kalimero編織水桶包。（圖／品牌提供）

杜娃黎波早已是年輕女孩們的穿搭範本，這次不走Y2K路線，而是改穿品牌秋冬翻領白襯衫搭配過編織膝靴款，營造下衣失蹤辣度，而肩上正是Kalimero，足夠將編織靈魂貫徹到底。此外，劉雯、BiBi則背上奶油黃與水藍色款式，示範了消暑的穿著。值得一提的是，茱莉安摩爾走得更前面，運用2款全黑造型切換於休閒與正式之間，不變的是手中的Kalimero。

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲BV 。（圖／品牌提供）

▲茱莉安摩爾多次演繹，運用全黑造型切換於休閒與正式之間；KALIMERO 奶油黃編織水桶包。（圖／品牌提供）

這款由創意總監 Matthieu Blazy打造的水桶包，是品牌最新大作，2022 秋冬時裝秀首度曝光，以一體成型的 Intreccio編織工法製成，加上獨特的背法，可參照秀上模特兒單掛身上或是肩背，搭配多色巴羅洛酒紅色、奶油黃、玉芯黃、白色，打造沉穩溫潤的秋冬氣息。

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼Balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Crush包款是以解構手法重釋經典致敬沙漏形狀，Bella Hadid、妮可基嫚私下皆已入手。（圖／品牌提供）

同時， BALENCIAGA（巴黎世家）CRUSH系列以解構手法重釋經典，柔韌造型如同枕頭包般療癒，拱形包底與尖角邊緣設計，藉此致敬Balenciaga標誌性沙漏廓形。而鏈條更提供肩背、手提以及斜背功能，除了黑白色之外，還有甜心粉、亮綠色和金屬銀。目前全球42間專賣店已提前上市，台北微風信義店也在行列內。

關鍵字：

Bottega Veneta, Matthieu Blazy, Kalimero, 編織, BV

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