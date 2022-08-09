fb ig video ETtoday search mobile

拿下口罩也很美！夏季「神級遮瑕」盤點，瑕疵通通神隱不見

>

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲遮瑕膏除了能遮蓋瑕疵，也可利用深淺做出臉部立體感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天底妝要輕薄，但是斑點瑕疵和黑眼圈還是要遮得好好的，這時就得派上遮瑕來幫忙，掌握深色遮痘疤瑕疵、淺色澎潤提亮眼下為原則，讓臉上瑕疵巧妙神隱，拿下口罩也美得讓人驚艷。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲CLINIQUE 超激光勻淨白校色遮瑕棒，1,000元。

獨特的雙刷頭設計，能精準瞄準瑕疵，搭配另一頭輕拍上妝，讓斑點瑕疵通通隱形。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲NARS 妝點甜心遮瑕蜜，1,100元。

絲緞般潤澤質地，迅速遮蓋眼下和唇周暗沉，貼合肌膚不脫妝，獨家礦物修飾粉末與柔光礦物粉質，能完美矯色，全天超持妝不卡粉。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲KAI BEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏，780元。

特殊的指腹型刷頭設計，一款具備遮瑕、校色、提亮三重功能的智慧型遮瑕膏，不管是萬年黑眼圈、斑點、痘印等臉部瑕疵問題都能輕鬆遮飾。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 完美輕感遮瑕筆，1,350元。

小海芋刷頭好操控，質地卻極輕盈貼膚，隨著塗抹輕拍轉成輕盈柔霧感，全日持久輕盈不厚重，更注入玻尿酸保濕配方、遮瑕同時長效保濕。

▲▼遮瑕盤點。（圖／品牌提供）

▲Za 超磁久全能遮瑕筆，330元。

棒狀旋轉設計好攜帶，絕佳遮蓋力且柔滑服貼、長效持妝，不只遮瑕，更能校色。

►「阿嬌成功甩肉」成熱搜！大方公開「喝水時間表」，變美又變瘦

►中年不發福！營養師教吃「提升代謝力」食物，海鮮、雞胸肉都在內

關鍵字：

遮瑕, 盤點, 底妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面