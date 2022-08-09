拿下口罩也很美！夏季「神級遮瑕」盤點，瑕疵通通神隱不見

▲遮瑕膏除了能遮蓋瑕疵，也可利用深淺做出臉部立體感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天底妝要輕薄，但是斑點瑕疵和黑眼圈還是要遮得好好的，這時就得派上遮瑕來幫忙，掌握深色遮痘疤瑕疵、淺色澎潤提亮眼下為原則，讓臉上瑕疵巧妙神隱，拿下口罩也美得讓人驚艷。

▲CLINIQUE 超激光勻淨白校色遮瑕棒，1,000元。

獨特的雙刷頭設計，能精準瞄準瑕疵，搭配另一頭輕拍上妝，讓斑點瑕疵通通隱形。

▲NARS 妝點甜心遮瑕蜜，1,100元。

絲緞般潤澤質地，迅速遮蓋眼下和唇周暗沉，貼合肌膚不脫妝，獨家礦物修飾粉末與柔光礦物粉質，能完美矯色，全天超持妝不卡粉。

▲KAI BEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏，780元。

特殊的指腹型刷頭設計，一款具備遮瑕、校色、提亮三重功能的智慧型遮瑕膏，不管是萬年黑眼圈、斑點、痘印等臉部瑕疵問題都能輕鬆遮飾。

▲Bobbi Brown 完美輕感遮瑕筆，1,350元。

小海芋刷頭好操控，質地卻極輕盈貼膚，隨著塗抹輕拍轉成輕盈柔霧感，全日持久輕盈不厚重，更注入玻尿酸保濕配方、遮瑕同時長效保濕。



▲Za 超磁久全能遮瑕筆，330元。

棒狀旋轉設計好攜帶，絕佳遮蓋力且柔滑服貼、長效持妝，不只遮瑕，更能校色。

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