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王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完

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記者鮑璿安／外電報導

台灣女星王心凌憑藉《乘風破浪》人氣大漲，陸續獲得了Louis Vuitton、Ralph Lauren、Valentino、Sisley、Guerlain等奢侈美妝品牌合作。近期更登上權威時尚媒體《WWD》網站，並分析爆紅背後原因，主要與粉絲年齡層有關，外媒甚至形容：「今年夏天，台灣歌手王心凌成為大陸最受歡迎的時尚偶像。」

王心凌橫掃時尚圈，光是近日就登上了《尼龍Nylon 》和《 InStyle 》雜誌中文版的 8 月刊封面，在大陸重獲高度關注，身上單品更是來自龍頭Louis Vuitton，演繹遊走Monogram 圖案的帥氣夾克以及褲裝單品，一口氣6套造型滿是「LV」模樣超吸睛。《乘風破浪》最終決賽時，全員穿著Valentino 2022秋冬經典「Pink PP 」芭比粉禮服登場，更別說身處C位王心凌的時尚資源，對藝人或是品牌而言，都是雙贏局面。

▲王心凌、谷愛凌 。（圖／翻攝自微博）

▲王心凌穿著Valentino 2022秋冬經典「Pink PP 」芭比粉禮服拿下《乘風破浪》冠軍 。（圖／翻攝自微博）

《WWD》提到，這現象令人聯想到北京冬奧後爆紅的自由式滑雪世界冠軍選手谷愛凌（Eileen Gu），同樣是時尚寵兒。外媒分析王心凌之所以受到精品以及美妝品牌關注，是因為她的粉絲年齡層大多數落在30歲至40歲，因此比起年輕族群更有足夠的購買力來支持她。

「姐姐們」正從新生代手中奪回奢侈品代言，像是寶格麗宣布40歲奧斯卡巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）為新任品牌代言人，53歲「精靈女王」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則奪下Louis Vuitton新任品牌代言人，都代表資深女星的影響力不輸新人。

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關鍵字：

王心凌, 谷愛凌, 乘風破浪, WWD

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