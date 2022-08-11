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生活忙到爆炸，卻還能維持優雅的女人　都用了5個小技巧

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▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

▲優雅是從自身散發出來的，來自生活習慣的累積。（圖／unsplash）

編輯／借借

巴黎人告訴我們，優雅是從生活中開始的。一個優雅的女人不代表她生活沒有任何鳥事、充滿繁重的工作，或是有許多枝微末節的代辦事項，每個人身邊多少都有一兩個生活很忙碌，卻看起來不疾不徐、一派輕鬆的女人，他們不一定都有秘書打理生活，5個小技巧讓你在忙亂中仍維持優雅形象。

▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

善用筆記
別太相信只用腦子就能規劃出每日行程，大腦的訊息量一旦太大，就會只記得最重要的那一兩件事，這是人體的機制，若你想面面俱到，筆記的習慣是最可靠的方式，選一本輕巧易攜帶的筆記，或是好好學習手機上的記事、行事曆功能，每天規劃今天最重要的事項跟大概行程，瑣碎的事情也都在掌握之中。

▲寫筆記,列清單。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

懂得5到10分鐘的魔力
現代人很喜歡「抓緊時間」，跟對方約上午10點見面，就抓在9：59分做規劃，結果多半是遲到收場，把自己的行程都多規劃一個緩衝時間，提早5到10分鐘出門，若你可能對地點不熟，建議再多抓一點交通時間做準備，即便提早到達，也能先整理一下心情，呈現出「我準備好了」的風範，就不會讓人有手忙腳亂的印象。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

知道拒絕很重要
懂得如何安排自己的時間、了解自己需要什麼，就要有量力而為的概念，每個人能承受的生活強度不同，取決於個人的性格與做事方法，所有的請求、要求、邀約全部都接受，只會讓自己像個不知所云的人一般。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

放手枝微末節的小事
優雅當然要兼顧枝微末節的事情，但有時要懂得「放手」讓別人去完成，而不是總把焦點放在一些雜事身上，大小事全攬在自己身上做，會做得越來越煩躁，也越來越沒時間打理自己，相信幫助你的人並給予一點空間，才會變成好的循環。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

知道對自己好
許多人的生活重點都放在「奉獻」上面，比如説與其去做指甲，不如把這錢拿去給女兒上一堂畫畫課、自己隨便吃沒關係，給先生或男友的便當要很豪華之類的，要記得對自己好一點，像是一場充足的睡眠、有時去做臉按摩讓身心放鬆，讓自己容光煥發，看起來灰頭土臉說真的沒有任何人會滿意。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 維持優雅

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