不斷出現相似造型被指得了「Jennie病」　Yeri首次親自正面回應

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPNK近日宣布巡迴演唱會也將來台灣開唱後，令人超級期待，成員Jennie是許多粉絲們心中的時尚icon，只要是她穿的、用的都會被少女們爭相仿效，其中可能也不乏當紅偶像？

▲Yeri不只一次被質疑「抄襲Jennie」。（圖／翻攝自Jennie IG與Yeri IG）



近日韓國YouTuber Sojang在新影片中便指出，RED VELVET老么Yeri似乎是得了「Jennie病」，IG上的Post持續在模仿Jennie的造型、動作、背景，並整理出網友們做的對比照。其實Yeri已不是第一次被質疑「抄襲Jennie」，不過這次她選擇正面回應了。

影片中內容整理了網友們發現相似度極高的IG對比圖，如果只有一兩張或許還算巧合，但網友提供支持「Yeri抄襲Jennie」論點的對比照片可說是海量，像是同款針織衫以內搭白背心的方式表現、蹲下擺拍的姿勢、與花朵合照的Pose、橘色背心穿搭⋯⋯其中有一組對比照顯示，Jennie經常分享自己的博美狗寵物，而Yeri也曾抱著一隻博美合照，但這隻博美並不是Yeri自己的狗，所以讓網友最是不解。

▲網友列舉出的對比圖。（圖／翻攝自Jennie IG與Yeri IG）



影片作者不只整理這些網友的指控，他更露骨的使用「得了Jennie病，已經放棄當偶像的Yeri近況」為標題製作，讓Yeri再也忍不住了，透過官方發聲寫下：「其實還滿不幸的，要透過這樣貶低他人來賺錢的人…呵呵呵。所以我們還是專注在自己身上，幸褔地相愛地活下去吧！」霸氣回應贏得許多粉絲叫好，雖然還是有一派網友認為她「抄得太明顯」，但也有人認為，不論是真的模仿也好、巧合也罷，那都無傷大雅，偶像也可以有自己的偶像，想怎麼打扮自己、怎麼拍照也是她的自由。

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