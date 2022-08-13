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哈利斯泰爾斯帶起中性流行　性別流動開創男裝新趨勢

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▲中性穿搭正夯。（圖／翻攝自IG@）

▲現在越來越多男歌手開始去嘗試女性化的裝扮，挑戰男女的界線。（圖／翻攝自IG@Lil Nas、@Harry Styles）

實習記者蔡孟廷／綜合報導

愈發多元的社會，讓大家對性別的氣質接受更加開放，以往嘻哈文化中對同志的反對和歧視，正在被納斯小子（Lil NasX）推翻，他讓大家看到陰柔氣質與饒舌能夠共存，而英國歌手、前一世代（One Direction）團員哈利史泰爾斯（Harry Styles）單飛後也開始展現男性的多元面向，讓大家意識到男性不需要無時無刻維持男性化和威權。

納斯小子穿著桃紅色套裝，超短的背心上衣配上迷你百摺裙讓他的好身材一覽無遺，哈利則是化著大濃妝、穿著紅舞鞋，頭上童趣的蝴蝶結讓人不禁聯想到《綠野仙蹤》裡的桃樂絲。而嗅到此流行的兩個品牌，也帶起中性風潮，一起來認識吧！

Raf Simons

▲中性穿搭正夯。（圖／翻攝自IG@）

▲纖細而蒼白的少年是Raf Simons中理想的「第四性」（The Fourth Sex）。（圖／翻攝自IG@Raf Simons）

Raf Simons筆下的男性溫潤而繾綣，病態而纖細，蒼白而嬌弱，他將其稱之為「第四性」（The Fourth Sex），同時在他的設計中除了能看到對於青春的執著與迷戀，也能夠看到他刻意的將性別模糊化（gender blending），因為對他而言，美好的事物無分性別，同時青年亞文化邊緣性、搖滾的叛逆精神，也都在影響著他的設計。

▲中性穿搭正夯。（圖／翻攝自IG@）

▲帶著肩章的洋裝和戲劇化的西裝讓人乍眼一看分不出性別。（圖／翻攝自Raf Simons官網）

在他2022年秋冬所推出的設計當中，以Pieter Bruegel de Oude於1559年的畫作《尼德蘭箴言》（Netherlandish Proverbs）為題，再一次模糊男女之間的界線。他擅長的大廓型西裝，這次以人造皮草和鮮豔的色彩一改西裝的傳統與死板，洋裝上使用軍裝上的肩章元素，在保有女性陰柔氣質的同時加上一分陽剛，纖細蒼白的模特兒也不斷的在削弱秀場上的性別元素，進而去創造一個無性別（Unisex）的空間。

Stefan Cooke

▲中性穿搭正夯。（圖／翻攝自IG@）

▲將衣服下擺延伸成一體成形的裙子是Stefan Cooke最擅長的設計手法之一。（圖／翻攝自IG@Stefan Cooke）

新銳設計師Stefan Cooke對於男裝也有獨特的見解，在他的設計中能夠看到對女性元素應用的不避諱，以不同的形式表現對於花卉的喜愛、將針織衫、外套下緣進行延伸，成為一體成形的裙邊，對於學院風的熱愛，在他的筆下融合成一套套優雅的英倫少年造型，與此同時在男裝輪廓加上女性元素，讓他筆下的男孩們帶著涉世未深獨有的靈性。

▲中性穿搭正夯。（圖／翻攝自IG@）

▲Stefan Cooke 2022秋冬使用迷你澎澎裙和花朵鏈甲上衣模糊男女之間界線，表達中性的意象。（圖／翻攝自IG@Stefan Cooke）

一個個少年走上了Stefan Cooke 2022年秋冬秀場，表現著他們的青春洋溢，在腰上的迷你澎澎裙增加整體造型豐富度的同時，也在探討性別流動（Gender Fluid），由花朵構成的金屬上衣讓肌膚若隱若現，就像中世紀的鏈甲一樣，象徵男性的陽剛氣質，但花朵的成分又降低了男子氣概的濃度，讓一切顯得溫和而可愛，秀場上直白的表現出少年的模樣，同時女性元素幽微的存在，讓整場秀更加的饒富趣味。

這些品牌在推出設計的同時也在拋問題給消費者，陽剛氣質是需要被堅持的嗎？那又是誰教育我們該有什麼樣子？設計師們利用女性的元素，讓性別的光譜不再固定，甚至是去性別化，讓衣服就只是衣服，拋下男裝的陽剛、硬朗與嚴肅，讓男裝承載更多面向，進而去探索性別更多的可能性。

關鍵字：

無性別, Harry Styles, Lil NasX, 中性風潮, Raf Simons, Stefan Cooke

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