秋妝指甲油5品牌推薦！香奈兒蜜糖金、THREE灰階對比超襯膚

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

各大品牌秋妝已悄悄登場，其中指尖細節也絕對不能錯過。無論是稻穗、果實般的色調，或是好駕馭又襯膚的玫瑰、楓紅色選，都是讓雙手看起來更白嫩的好幫手。

Chanel

今年秋季限量彩妝Chanel以「同色系」為主軸，打造能完美互搭的唇膏與指甲油，追求的不僅僅是單純的配色變化，每款色號皆以玫瑰或蜜糖金兩大色調為設計主軸，打造同色系妝容也能展現亮澤感。

時尚恆彩指甲油

系列中的指彩一共有12色，同樣分成玫瑰及蜜糖金兩大色調，和諧卻有不同明亮深淺一字排開，不管想要怎麼搭配都非常適合。香奈兒也推薦，可選擇與自身膚色最接近的超炫耀唇膏和指甲油色號互相搭配，發揮「親膚疊襯」（skin-to-skin）配色創意，創造精緻的效果。

玫瑰色調包含

香奈兒時尚恆彩指甲油 #937 和諧 砂粉 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #939 獨特 淺粉紅 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #941 本能 灰褐杏 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #943 謎語 玫瑰木 限量色／化妝品精品店及線上美妝店獨賣

香奈兒時尚恆彩指甲油 #945 感情 淺棕玫瑰木 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #947 慾望 淺棕茄紫

米金色調包含

香奈兒時尚恆彩指甲油 #949 顯露 透米 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #951 原始 拿鐵米 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #953 本質 焦糖米 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #955 靈感 焦糖色 限量色／化妝品精品店及線上美妝店獨賣

香奈兒時尚恆彩指甲油 #957 推動 淡巧克力棕 限量色／化妝品精品店及線上美妝店獨賣

香奈兒時尚恆彩指甲油 #959 無限 深巧克力棕

Dior

Dior今年秋妝以優雅的秋紅色選為主軸，同時象徵Dior恆久經典的紅色，為女性帶來表達「心境倒影」的無限可能。這一系列靈感源起於紅色，以優雅紅色彰顯女性的美麗，指甲油也推出全新兩款色選。

指甲油

以不同的紅色去表現秋天的情懷，像是#722是帶有神祕氣質的深玫瑰木色、#763是深邃同時綻放光澤的正紅色，讓秋日大地氛圍與溫暖色彩，於指尖展現秋色魅力。

同場加映：指甲滋養霜緋紅限量版

1963年，DIOR推出第一款美甲護理產品，自推出以來就是低調熱賣的經典商品，粉嫩杏桃色的指甲滋養霜，結合滋養與修護功效，將細膩呵護延伸至指尖。珍貴的「羊毛脂質」成分，不僅為指甲末端補充養分、軟化角質，同時使指甲強韌健康、加快指甲生長速度；「杏桃萃取」保養成分，細膩養護指尖。而今年專為秋妝重新將經典的指甲滋養霜，收入限量的勃根地酒紅色外殼中，並雋刻迪奧先生的姓名首字母CD，只在官網獨家販售。

SUQQU

SUQQU今年以秋季的色彩為主軸，像是翩翩飛舞的落葉、被染紅的山巒和湛藍的青空，富饒的秋季也是豐收的季節，因此果實也是重要的元素。在唇彩系列上，就以果實為靈感，將柔美秋色加入色群中。

晶采妍色指甲油

這次SUQQU將綠葉的漸變色彩、稲穂的米黃輝亮、柴火的炙紅光芒化身為指彩，讓秋色在指尖飄蕩。帶著黃感的葉綠色、輕柔搖曳的稻穗米色、如柴火般散發沉穩的紅棕色，都是瀰漫秋日氣息的色彩。

145 葉詩HAUTA：葉綠色中微微閃爍粉紅珠光

146 揺穂YUREHO：柔和的麥米色調，閃耀微細的白色珠光

147 焚光TAKIBIKARI：大顆粒珠光的亮燦增添躍動感，具清透色澤的紅感棕色調

RMK

希望能打造介於女孩和女人之間既純真又性感的曖昧氛圍，因此以酒紅色的對比為主體，打造了一系列的秋妝，期盼能呈現出散發著曖昧的誘惑感。

誘光指采

速乾、好塗一直是RMK指彩受人喜愛之處，這次推出3款限定新色，讓指尖散發洗練的時尚感與性感，呈現時髦感的大人系。

EX-01Midnight Graphite：呈現出既不是黑色的石墨色調，讓人想起午夜寂靜時刻的色彩，具有清透而柔和的印象。

EX-02Trove of Mauve：混合駝米色和藕荷色般帶有暗感的色彩，散發柔美的氣息卻不過於甜膩，展現優雅氣息的灰粉紅色調。

EX-03Maroon Mystique：宛若成熟的花朵盛開般帶有強烈的色彩，同時兼具性感又不失清新摩登感的深紅色調。

THREE

今年秋妝Three受到共感力的啟發，以全新的眼眸與雙耳，凝視音樂、聆聽色彩，以音樂為主題，將周圍的音樂旋律幻化為絢麗色彩。

魅光指彩

本季的3色使用Three擅長的灰色調，以絕佳的灰階比例展現心境，使指尖看起來更加柔美的彩度與透明感，展現出聆聽喜愛音樂時的高漲情緒或悅耳旋律的交疊。

133 COLOR OF DREAMS：同時兼具虛幻與超然的優雅氣息，灰階冷調的水泥白

134 MUSIC ALL AROUND：裸色中透出的一縷紅，柔和溫暖提升膚色的砂岩粉

135 MUSIC IS LIFE：塗擦單層及雙層展現全然不同個性，融合沉穩色澤與透明感的鏡光紫

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