秋妝指甲油5品牌推薦！香奈兒蜜糖金、THREE灰階對比超襯膚

各大品牌秋妝已悄悄登場,其中指尖細節也絕對不能錯過。無論是稻穗、果實般的色調,或是好駕馭又襯膚的玫瑰、楓紅色選,都是讓雙手看起來更白嫩的好幫手。

Chanel

今年秋季限量彩妝Chanel以「同色系」為主軸,打造能完美互搭的唇膏與指甲油,追求的不僅僅是單純的配色變化,每款色號皆以玫瑰或蜜糖金兩大色調為設計主軸,打造同色系妝容也能展現亮澤感。

時尚恆彩指甲油

系列中的指彩一共有12色,同樣分成玫瑰及蜜糖金兩大色調,和諧卻有不同明亮深淺一字排開,不管想要怎麼搭配都非常適合。香奈兒也推薦,可選擇與自身膚色最接近的超炫耀唇膏和指甲油色號互相搭配,發揮「親膚疊襯」(skin-to-skin)配色創意,創造精緻的效果。

玫瑰色調包含

香奈兒時尚恆彩指甲油 #937 和諧 砂粉 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #939 獨特 淺粉紅 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #941 本能 灰褐杏 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #943 謎語 玫瑰木 限量色/化妝品精品店及線上美妝店獨賣

香奈兒時尚恆彩指甲油 #945 感情 淺棕玫瑰木 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #947 慾望 淺棕茄紫

米金色調包含

香奈兒時尚恆彩指甲油 #949 顯露 透米 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #951 原始 拿鐵米 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #953 本質 焦糖米 限量色

香奈兒時尚恆彩指甲油 #955 靈感 焦糖色 限量色/化妝品精品店及線上美妝店獨賣

香奈兒時尚恆彩指甲油 #957 推動 淡巧克力棕 限量色/化妝品精品店及線上美妝店獨賣

香奈兒時尚恆彩指甲油 #959 無限 深巧克力棕

Dior

Dior今年秋妝以優雅的秋紅色選為主軸,同時象徵Dior恆久經典的紅色,為女性帶來表達「心境倒影」的無限可能。這一系列靈感源起於紅色,以優雅紅色彰顯女性的美麗,指甲油也推出全新兩款色選。

指甲油

以不同的紅色去表現秋天的情懷,像是#722是帶有神祕氣質的深玫瑰木色、#763是深邃同時綻放光澤的正紅色,讓秋日大地氛圍與溫暖色彩,於指尖展現秋色魅力。

同場加映:指甲滋養霜緋紅限量版

1963年,DIOR推出第一款美甲護理產品,自推出以來就是低調熱賣的經典商品,粉嫩杏桃色的指甲滋養霜,結合滋養與修護功效,將細膩呵護延伸至指尖。珍貴的「羊毛脂質」成分,不僅為指甲末端補充養分、軟化角質,同時使指甲強韌健康、加快指甲生長速度;「杏桃萃取」保養成分,細膩養護指尖。而今年專為秋妝重新將經典的指甲滋養霜,收入限量的勃根地酒紅色外殼中,並雋刻迪奧先生的姓名首字母CD,只在官網獨家販售。

SUQQU

SUQQU今年以秋季的色彩為主軸,像是翩翩飛舞的落葉、被染紅的山巒和湛藍的青空,富饒的秋季也是豐收的季節,因此果實也是重要的元素。在唇彩系列上,就以果實為靈感,將柔美秋色加入色群中。

晶采妍色指甲油

這次SUQQU將綠葉的漸變色彩、稲穂的米黃輝亮、柴火的炙紅光芒化身為指彩,讓秋色在指尖飄蕩。帶著黃感的葉綠色、輕柔搖曳的稻穗米色、如柴火般散發沉穩的紅棕色,都是瀰漫秋日氣息的色彩。

145 葉詩HAUTA:葉綠色中微微閃爍粉紅珠光

146 揺穂YUREHO:柔和的麥米色調,閃耀微細的白色珠光

147 焚光TAKIBIKARI:大顆粒珠光的亮燦增添躍動感,具清透色澤的紅感棕色調

RMK

希望能打造介於女孩和女人之間既純真又性感的曖昧氛圍,因此以酒紅色的對比為主體,打造了一系列的秋妝,期盼能呈現出散發著曖昧的誘惑感。

誘光指采

速乾、好塗一直是RMK指彩受人喜愛之處,這次推出3款限定新色,讓指尖散發洗練的時尚感與性感,呈現時髦感的大人系。

EX-01Midnight Graphite:呈現出既不是黑色的石墨色調,讓人想起午夜寂靜時刻的色彩,具有清透而柔和的印象。

EX-02Trove of Mauve:混合駝米色和藕荷色般帶有暗感的色彩,散發柔美的氣息卻不過於甜膩,展現優雅氣息的灰粉紅色調。

EX-03Maroon Mystique:宛若成熟的花朵盛開般帶有強烈的色彩,同時兼具性感又不失清新摩登感的深紅色調。

THREE

今年秋妝Three受到共感力的啟發,以全新的眼眸與雙耳,凝視音樂、聆聽色彩,以音樂為主題,將周圍的音樂旋律幻化為絢麗色彩。

魅光指彩

本季的3色使用Three擅長的灰色調,以絕佳的灰階比例展現心境,使指尖看起來更加柔美的彩度與透明感,展現出聆聽喜愛音樂時的高漲情緒或悅耳旋律的交疊。

133 COLOR OF DREAMS:同時兼具虛幻與超然的優雅氣息,灰階冷調的水泥白

134 MUSIC ALL AROUND:裸色中透出的一縷紅,柔和溫暖提升膚色的砂岩粉

135 MUSIC IS LIFE:塗擦單層及雙層展現全然不同個性,融合沉穩色澤與透明感的鏡光紫

