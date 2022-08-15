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單車褲5種穿搭不退流行！Oversized上衣藏肚超顯瘦、搭配西外更時髦

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

已經流行了好幾季的單車褲，除了穿去運動，在日常的上班、約會其實也都可以輕易融入！關於單車褲穿搭，且看以下明星與時尚部落客的示範：

有人說流行大概是20年一個輪迴，時間一到，曾經流行過的單品或設計就會再次湧現於時裝伸展台與潮人們的穿搭上。

單車褲，大約在80～90年代紅極一時，經常被拿來當作穿搭教科書的黛安娜王妃就是單車褲的愛好者之一。快轉至Chanel 2019的春夏發表會，西裝外套＋貼身單車褲，所帶起的athleisure穿搭一燒就是好幾季。喜歡穿著褲裝的便利性，在炎熱的夏日又穿不住長褲的你一定要收好本篇的單車褲穿搭範本。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversized 上衣+單車褲

最常見，也是最簡單的搭配，編輯私心偏好Oversized版型，一來有不錯的藏肚與遮肉功能，露出腳踝在視覺上看起來就略有顯瘦的效果，單身褲的伸縮彈性也方便接近產期的孕婦們穿脫。除了運動鞋，也可以試著搭配一雙微正式感的鞋子，例如低跟涼鞋、包頭穆勒鞋、皮質小白鞋等，褪去一些運動氣息。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

襯衫+單車褲

剛從健身房出來，卻趕著前往下一個行程？拿出衣櫃裡的襯衫，除了像乖乖牌式地將扣子扣好，不妨試試看把扣子錯位扣上，或是將衣襬打結，讓拘謹的襯衫變化出不一樣的時髦廓形。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

西裝外套+單車褲

廣為潮人們所愛的組合，西裝外套+單車褲所呈現出的衝突感，其變化式也相當多元，好比Oversized版型的西外可以搭出下半身失蹤的性感、繫上腰帶／腰包形塑長腿比例效果⋯⋯怎麼搭都不易出錯！

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

炫腹耍辣

苦練許久的身材，此時不展現一下更待何時？除了以運動套裝，套上前面所說的襯衫與西外，有些潮人則是選擇搭配一件薄紗／網格洋裝，若隱若顯的透視感，別具撩人魅力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

入秋換成針織衫

待到9、10月，天氣漸漸轉涼卻偶有秋老虎熱氣發威，單車褲＋襯衫的組合可再加上一件毛衣或是換以針織衫，藉由針織的材質營造出書卷氣的學院風。

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●孫藝珍2022春夏穿搭預測6大爆款單品：立體蕾絲、繽紛洋裝、高腰西裝褲

●貝克漢媳婦Nicola Peltz 4樣基本款單品，打造性感潮模春夏穿搭

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 單車褲, 穿搭

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