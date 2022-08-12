2022美白保養20品牌推薦！不只白還要健康　明亮氣色+淡斑無瑕一瓶滿足

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

這幾年大家的美白觀念逐漸跳脫膚色白皙，更希望氣色能夠明亮不暗沉、膚色均勻不要有斑點瑕疵，因此今年的美白保養品加入更全方位訴求，甚至還提升防禦力，讓肌膚邁向健康亮白。

雪花秀滋陰蔘光燦系列

雪花秀發現肌膚若不夠澎彈，光線就無法在肌膚表面均勻折射，造成暗沉不均，因此推出全新滋陰蔘光燦系列。主打彈力、亮白雙重保養，在追求亮白的同時提升肌膚彈性，光線經過澎彈肌便能均勻折射光線，使肌膚整體由裡而外看起來晶透澎彈，再現質感。

系列中除了使用雪花秀擅長的人蔘之外，還有雙專利成份「光燦淨白因子Melasolv™」及「滋陰蔘賦活極萃Ginsenomics™」，以及韓國總部愛茉莉太平洋歷經20多年美白研究開發的專利成分光燦淨白因子（Melasolv™），全方位阻黑亮白。

滋陰蔘光燦淨白精粹

專利成份再搭配「白蔘皂甘」的韓方美白能量，令肌膚煥然一新。水感輕薄的精華乳質地，更好吸收。

滋陰蔘光燦淡斑安瓶

專利成份之外還有美白經典成份－傳明酸（Tranexamic acid）、維生素C衍生物EAE（Vitamin C derivatives），讓淡斑及提亮的力量更明顯。

LANEIGE蘭芝維他命C淨膚系列

蘭芝認為想解決肌膚暗沉不均、補C與補氧不可少，因此以全新升級上市的「橘子水」維他命C淨膚煥顏精露、維他命C淨膚精華安瓶、維他命C淨膚防曬乳，加上原本熱銷的「小橘霜」維他命C淨膚霜，組成「超級維他命C家族」，達到拋光、淨斑、斷黑、防禦全方位的淨膚煥顏對策。

「橘子水」維他命C淨膚煥顏精露

上市以來全球熱銷近20年的「莓果C煥顏精露」升級，富含三重維他命C複合配方、超級莓果精萃與牛磺酸，讓肌膚更健康。同時還搭配0.01%PHA，有效清除老廢角質，幫助肌膚拋光煥顏、平滑細緻。

維他命C淨膚精華安瓶

蘊含15.2%高純度維他命C，搭配乙基維他命C（EAE）、煙醯（維他命B3），專為瑕疵、膚質與膚色困擾的肌膚提供對策，包括已生成的可見斑點、凹凸不平的肌膚紋理與暗沉不均的肌膚光澤一舉緩解。同時添加咖啡因與植物角鯊烷等舒緩保濕成份，能迅速為肌膚輸送水分和營養。

維他命C淨膚防曬乳

物理化學混合型防曬強效抗UV，同時以維他命淨膚全日防禦科技™，注入蘭芝獨家精華級淨膚成份-乙基維他命C（EAE）與麥拉斷黑科技（Melasolv），幫助減少紫外線及細小微塵刺激引起的色素沉澱。並添加泛醇（B5）和神經醯胺加強舒緩。

BENEFIQUE 碧麗妃極喚精靈系列

BENEFIQUE碧麗妃認為注重防曬斑點仍變深、膚況暗沉無光、昂貴保養都無效…關鍵在於「肌體質惡化」。因此強調以天然植萃偕同有效漢方成份，從身心靈全面調整肌膚問題，才是勻淨晶透的唯一秘訣。

今年升級的極喚精靈系列就以獨家「植萃能量複合成份Ｈ」，偕同資生堂雙重淨白成分4MSK、m-傳明酸根源解決斑點暗沉，搭配花香柑橘調香氣煥新肌膚。

璀璨煥白精華

奢華濃密質潤透修護每吋肌膚，以植萃能量複合成份H根源改善肌膚體質，加上星百合精萃、雙重淨白精華4MSK、m-傳明酸全面阻黑淨斑，煥發極淨透亮。

璀璨亮白隔離乳SPF50+/PA++++

植萃能量複合成份H偕同維他命B3精華，發揮淨白透亮利。蘊含銀杏葉精萃，偕同SPF50+/ PA++++高效防護力，全面抵禦外界。

POLA擊速煥白雙效修護凝乳RXS

POLA研究發現，口罩脫戴間的膚溫差異將近±5°C，夏季室外與冷氣房的溫度差異更可能高達±10°C以上。而任何環境帶來的「溫差壓力」，都會導致膚色和膚質惡化，使肌膚更容易曬傷、敏感、粗糙、暗沈。

因此這次POLA擊速煥白新添加成份PCE―DP EX、傳明酸RXS，更積極改善斑點與膚色問題。加上新進化的「屏護傳導處方」，以高含水的保護膜包覆肌膚表層，不僅將大量水分導入肌膚內，也能發揮如同隔熱材料般的效果，阻絕外在熱度傳達，並鎖住肌膚內的水分。凝乳劑型在塗抹瞬間也能打造更光滑柔嫩的肌膚觸感。

DR.WU潤透光密集淡斑精華

DR.WU廣受好評的潤透光美白系列使用了首創的「潤透光美白配方Glutalight™」，以美白明星成份「穀胱甘肽」為首，再搭配維他命C醣苷抑制並阻斷黑色素生成，加上維他命B3、B5、B6、水飛薊植萃與小分子玻尿酸，美白之餘也兼顧了保濕。

而潤透光密集淡斑精華還多了乙基維他命C及煥顏更新寡肽，加強淡化頑強色斑，淡斑超有感。

Dr. Barbara Sturm淨白亮采系列

在美容護膚領域享有盛譽的Barbara Sturm博士2022推出淨白系列，專精於校正暗沉、枯槁無光澤和色調不勻的膚質，連帶對抗臉上斑點，讓膚色平衡且水嫩，日漸減少暗沉，顯得通透光澤。系列核心成份包括馬齒莧，水芹萃取以緩和肌膚為前提。

淨白亮采精華

具有即時效果的亮白精華，讓膚色均勻，減緩可見的色素沉澱跡象。

淨白亮采乳霜

可不要被乳霜兩個字誤導！事實上它吸收度極佳，內含24小時保濕配方，使用感受輕盈毫無負擔，打造健康無瑕美肌。

Grown Alchemist青春淨透勻亮精華

結合酸模葉萃取、多重複合果酸、卡卡杜李與大馬士革玫瑰花水等植萃成粉， 打造質地輕盈好吸收、不易造成刺激，眼周肌膚也能安心使用的溫和亮膚精華。一抹提升肌膚含水量，維持健康生態，改善無光暗沉、肌膚瑕疵、膚色不均等問題。

Grown Alchemist 青春淨透勻亮精華特別添加萃取自大馬士革玫瑰的玫瑰花水， 小分子花水迅速滲透，立即滋潤同時提升肌膚含水量，肌膚加倍水潤透亮。延續品牌天然、純淨、拒絕動物實驗的堅持，溫和配方適合所有膚質，眼周也可以安心使用。

REN鮮果C亮采透光菁華

英國純淨保養品牌REN長期來致力於研發安全無負擔、有效配方、敏弱肌族群也能安心使用的保養品，其中備受青睞的「鮮果C亮采系列」在今年推出全新配方的鮮果C亮采透光菁華。

鮮果C亮采透光菁華採用卡卡杜里、火龍果、紅石榴油等超級食物萃取，連續使用後能協助提升臉部肌膚明亮感、均勻膚色，加上質地水潤輕盈，輕輕一抹便可快速吸收，堪稱是創造嫩白通透肌必備的「濾鏡小橘瓶」，讓肌膚自帶亮白濾鏡。

LA PRAIRIE鑽白魚子時空聚光精露

La Prairie 萊珀妮全球肌膚實驗室的科學家今年發現了「潤澤度」對於肌膚折射光采的影響，希望讓宛如水光的璀璨波光在肌膚上重現，因此研發全新「鑽白魚子時空聚光精露」，主打瞬間擴增肌膚含水量，更能以微滲透分子使肌膚完美綻放粼粼波光。

全新「鑽白魚子時空聚光精露」的配方，除了延續同系列經典的瑞士黃金魚子緊實精華，幫助緊實肌膚，使光芒的折射更加均勻柔和，還有獨家植物萃取精華光滑肌膚之外，更運用全新「瑞士黃金魚子微分子精萃」增加肌膚水潤度。

鑽白魚子時空聚光精露定位為「前導精華」屬於凝露質地，但輕輕一抹，在接觸肌膚瞬間轉化為觸感絲滑的液態微分子，高速吸收滲透，開啟肌膚後續吸收與加乘保養作用。透過潤澤、緊緻、光滑三重作用，讓肌膚映射流轉出更璀璨的粼粼波光。

Dior迪奧雪晶靈透亮系列

2022年，迪奧美妍中心全面升級雪晶靈系列關鍵成份為「雪絨花複合物 2.0」，並結合多元創新成份（包含鋅、維他命 C、冰河水）打造全新「4QD 重啟光肌科技」，為肌膚帶來透亮、細緻、舒緩與升級加入的「抗油光」四大功效，並推出兩款新品。

雪晶靈極亮光采輕凝霜

迪奧首款4QD乳霜，結合高比例自然來源成份、高效保濕、有效對抗斑點生成的「雪絨花複合物 2.0」亮白能量等等，完美提升肌膚透亮度。如雲朵般輕盈柔軟的舒適質地，更能大幅提升肌膚保水度，同時降低膚溫，使肌膚倍感舒適。

雪晶靈極亮光采潔顏乳

擁有輕盈柔細的淨膚泡沫，能溫柔帶走肌膚多餘油脂、汙垢、老廢角質，全面清潔肌膚煥發純淨光采，也同時為後續保養做好準備，幫助迪奧雪晶靈極亮光采輕凝霜發揮更有感的亮白功效。

DIOR迪奧精萃再生光燦淨白修護乳

迪奧持續深耕頂級美白保養市場的精萃再生光燦淨白系列，今年再發現肌底膚況對於肌膚透光度有著密不可分的關聯性。當內外在有害因子不斷侵擾時，易引起肌膚不適與敏弱問題，進而影響肌底膚況形成「光之陷阱」，阻礙光線從肌底向外綻光，促使膚色紊亂、斑點、蠟黃。

因此2022全新打造「精萃再生光燦淨白修護乳」，成為迪奧第一款兼具淨白提亮與強韌肌底的頂級美白乳液。全新成份蘊含具有強大淨白力的白玫瑰花蜜精萃、修護肌底光之陷阱的白神花植多酚，以及能深度修護舒緩的「高效修護配方」（3QD維他命B3、積雪草等等），能速效修護肌膚、長時間保濕呵護，也同時打造「透光捷徑」，使肌膚由內而外璀璨綻光，再現年輕光采。

L'OCCITANE歐舒丹白皇后系列

歐舒丹今年全新升級白皇后系列，運用日本獨家研發萃取技術，自「光之花」繡線菊當中萃取出核心成份-普羅旺斯繡線菊精萃，結合白桑根精萃、維他命C衍生物，及新成份-草本萃取複方精華甘草及黃芩精萃，打造淨白晶透配方。全方位幫助擊退黑色素，並且抑制及舒緩肌膚因外在環境因子侵襲下所引發的不適。升級的新品有三樣。

白皇后潔面慕絲霜

99%天然成份配方，富有彈力的濃密泡沫質地能完美包覆肌膚，溫和清潔臉部皮脂、髒污及淡妝。同樣蘊含保養成份。讓洗後肌膚清爽不乾澀，展現晶透光采。

白皇后淨白霜

95%源自天然成份的保濕凝霜，質地加倍潤澤且柔順不黏膩。2022年升級版全新加入天然草本萃取複方精華舒緩肌膚、植萃水楊酸有助於加強肌膚更新、多重天然保濕因子的植物聚多醣能深入強化補水與聚水，使肌膚更加水潤。

白皇后去角質面膜

蘊含96%天然成份，二合一功能可溫和去除老廢角質與髒污，也可做為深層清潔面膜使用。全新添加荷荷巴籽及天然發酵去角質酵素，幫助肌表更新，同時搭配玻尿酸及海藻醣膠有助潤澤。

ALBION賦白彈力系列

ALBION瞄準口罩導致肌膚亮白度、Q彈度雙雙下降的狀況，全新升級賦白彈力系列，推出三款新品，更在過往的基礎上加入新穎的「表情肌亮白科技」。以海草萃取、野大豆籽萃取、菸鹼醯胺優化肌膚亮白力，同步提升肌膚彈力，讓臉龐軟Q澎彈，淨透亮白。

賦白彈力全能掃黑滲透乳

從以脈衝光及RF射頻光子嫩膚為中找到靈感，添加三重亮白關鍵配方（月桃萃取、歐洲越橘葉萃取、亮白複合精華）達到零死角亮白。

賦白彈力全能掃黑活化液

獨特的水粉露質地，除了同系列成份，還添加保濕白玉粉末，帶來清涼保濕功效。更有穀胱甘肽，還有麩胺酸、紅酒酵母精萃、甘胺酸、桑白皮精萃等，幫助打造不易變黑的膚質。

賦白彈力全能掃黑精華

賦白彈力全能掃黑精華配方研發靈感來自皮秒雷射，除了三重亮白關鍵配方、表情肌亮白科技，更添加山白竹精萃、 茵陳蒿精萃，讓肌膚擁有絕美潔淨度。

ORBIS澈白新肌系列

運用高壓處裡技術獨家研發出「高壓處理維他命Ｃ」，能更快速均勻地進入肌膚，直接作用於暗沉與黑斑的根源處，也淡化橫向發展的黑勢力， 加上獨家複合成份「全方位澈白VC成分」，能讓進入肌膚的美白有效成份延遲氧化，發揮自身最佳的保養效果、協助提升透明感。同時搭配保濕成份，協助改善肌膚粗荒。

澈白新肌潔面乳

帶有彈性且有微微牽絲感的豐厚濃密泡沫溫柔包覆全臉，並搭配甘草葉精華能守護肌膚原有的天然潤澤，洗出明亮乾淨感。

澈白新肌化妝水

輕盈水感質地內含浸透輔助成份，協助更多的潤澤與保養成份更快且更深入的滲透，搭配潤澤儲水成份，讓潤澤不因流汗或洗臉而流失。

澈白新肌保濕液

以感覺肌膚被水潤感無微不至守護般，帶一點稠度的質地長時間鎖住潤澤與美容成份，守護肌膚不受外界傷害。

VALMONT煥白造光系列

Valmont觀察到近年的社群與自媒體，發現乾淨、透亮的自然發光肌相當受大眾喜愛，美白更重要的是由肌底造光，達到自帶濾鏡及柔焦感的美肌，對此Valmont推出LUMINOSITY煥白造光系列，全系列有四樣單品，包括：精露、面膜、精華和菁乳。

全系列共同核心成份為鑽光植物精萃複方，精選自阿爾卑斯山7樣不同海拔的EcoCert高山有機植物並經過有機溶劑進行的精細提取，替肌膚帶來煥亮的效果；同時添加雙效白桑果精萃，減少肌膚的粗糙感，打造柔嫩的好氣色。

煥白造光精露就像是肌膚的拋光水，可以擠壓在化妝棉上早晚擦拭使用；接著造光精華更針對毛孔護理，使肌膚更為滑嫩、光澤；日間最後可以使用菁乳，除核心成份外，質地中微妙的珍珠母光澤能夠瞬間替肌膚造光。

提到Valmont的產品，一定會想到的就是更新面膜，煥白造光系列同樣推出了面膜產品，乳霜質地中包含高濃度的甘醇酸與木瓜酵素協同作用，能夠溫和去除角質，並替肌膚立刻注入光澤，建議視膚況每週使用一次即可。

肌膚之鑰塑妍逆引鑽白菁萃

肌膚之鑰歷時15年研究發現「亮采TIPARP肌因」是光采肌膚的關鍵。紫外線照射量過多將使亮白機能被鎖定，無法再產出足夠的亮采TIPARP肌因，進而導致肌膚不再煥發明亮光采。因此今年全新塑妍逆引鑽白系列，訴求從根本改善肌膚暗沉問題。透過兩大超效鑽白科技成份（深海亮白酵素、資生堂獨家開發活性亮白成份- 3倍高濃度4MSK），締造兼具亮白與抗老的奢華配方，喚醒肌膚無瑕光芒。

塑妍逆引鑽白菁萃經過百次配方精進，幻化成絲滑柔潤的至臻奢華質地，一抹滲透肌底，賦予肌膚透亮光澤，持久保濕。

克蘭詩氧氣亮白淡斑精華水+乳

克蘭詩2020年推出氧氣亮白淡斑精華，透過桃金孃萃取、加勒比櫻桃精萃與植萃三重亮白複方大受歡迎，今年再推出全方位升級配套，推出使用於精華液前與後的氧氣亮白淡斑精華水、氧氣亮白淡斑乳液。

氧氣亮白淡斑精華水

小名「氧氣水」，作為精華液前的保養第一步，同樣含有桃金孃萃取、加勒比櫻桃精萃與三重亮白複方三大核心活氧配方，能快速疏通肌膚緊閉的吸收渠道，倍增後續保養效能。有兩種質地可以選擇，清爽型適合油肌與混合肌，水感質地可以同時淨白又淨膚；潤澤型適合中性與乾性肌，乳感質地可以嫩白同時又嫩膚。

氧氣亮白淡斑乳液

含有核心活氧配方，承接氧氣精華激活肌膚層層呼吸力的淡斑美白效能，將其加壓封存，並續航肌膚長效保濕力。不含矽靈的無酒精配方，運用有機杏桃核仁油創造超輕盈乳狀質地，接觸肌膚能快速吸收，卻提供足夠的潤澤效果。

伊麗莎白雅頓光纖鑽白智慧淡斑美白膠囊

伊麗莎白雅頓一直以「膠囊保養」聞名，2022美白季推出升級的光纖鑽白全新智慧淨白修護膠囊。比起上一代具有雙倍效果，主打每晚睡前使用，讓肌膚淨白減少蠟黃感。

升級的「淡斑小銀膠」以全新第二代智慧淨白科技加上五大美白成份，包含維他命C改善膚色不均與肌膚暗沉；沒藥醇有效滋潤同時亮白肌膚；蘭撒果樹樹葉從根源擊退黑斑；薑根幫助均勻膚色並消除斑點疤痕；蛇麻草幫助改善肌膚整體狀態，散發健康明亮的氣色。

ELIXIR怡麗絲爾淨白勻亮淡斑精華

斑點增生會隨著年紀增加變得越來越明顯，而生活壓力大和因為長期戴口罩，都讓肌膚不停摩擦，導致肌膚粗糙、屏障功能下降。

因此ELIXIR怡麗絲爾2022運用三大有效成份組成獨家配方推出淨白勻亮淡斑精華，其中包括高純度維他命A、Ｍ－傳明酸、4MSK等等，主打從根本抑制斑點增生惡因子，讓肌膚綻放無瑕水玉光。

Melvita蜜葳特百合花妍亮白雙效露2022年度限量版

Melvita明星商品之一，特別是在亞洲擁有高人氣的居家煥膚油「百合花妍亮白雙效露」推出2022年度限量版，成份除了原有的白百合、海百合、具溫和煥膚代謝粗糙角質的冬青精華，這次全新添加在日本有「美麗莓」之稱的紫色超級漿果-有機日本紫珠萃取精萃，注入天然有機的淨白活力，讓好氣色由裡向外透出來。

獨特的油水雙重質地配方，不僅能改善暗沉粗糙顆粒膚觸，加速粗厚老廢角質代謝，使肌膚煥發勻亮光采，同時能補水又補油，隨手噴出輕盈透亮的素顏明亮肌。

AHC淨光無瑕系列

2022全新推出淨光無瑕系列，以「3段褪暗淡斑」機制－深度抑制、淡化斑點、預防形成，由內而外還原肌膚前所未有的淨透無瑕。

全系列共通成份以高純度99%菸鹼醯胺深度抑制瑕疵形成，搭配阻暗酵素Mela Scissors Enzyme™改善黯沉。還有肌亮萃取物 Lucent Biome™預防外界環境刺激引起的肌膚瑕疵，增強肌膚保護力，煥膚提亮。

特別是AHC淨光無瑕淡斑精華，還多了熊果素、傳明酸，並透過水中帶油的特殊質地，有助肌膚充分吸收高效成份，還能鎖水鎖亮，提升全臉亮度。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 風靡日韓的「水乳濕敷法」在小紅書爆紅！三日讓肌膚潤澤爆水光

● 2022化妝水16款推薦，精華露質地+高機能保養效果為美肌迅速打底