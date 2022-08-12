從健康頭皮開始養出完美髮質！舒緩、抗老　頭皮精華8款推薦

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頭皮的養護受到越來越多人的重視，2022不管是髮品或是保養品牌都相繼推出頭皮養護精華，像是嬌蘭的皇家蜂王乳系列新成員、巴黎卡詩和覺亞等。

L’OCCITANE 歐舒丹 草本頭皮養護精華

歐舒丹認為，健康的頭皮才能有健康的毛囊、有健康的毛囊才能有健康的秀髮，過去40年歐舒丹將植物精華油運用於頭髮護理，今年再推出重磅全新成員草本頭皮養護精華。

這款草本頭皮養護精華主打品牌獨有的科西嘉島黃金蠟菊精萃注入於草本精華油頭髮調理系列中，揉合薰衣草、薄荷、歐白芷、迷迭香、蠟菊5種草本精華油及維他命複合物、精胺酸兩大活性成分，打造97%天然成份且擁有卓越抗老功效的頭皮精華。

在質地上，歐舒丹以雙向水合技術將成份濃縮於植萃油晶球中，以水精華包裹精華油的療癒晶球，磁吸效益使水、油質地精華快速融合。輕盈又好吸收，能夠達到強健活化、養護肌底養護，提升頭皮健康環境屏障、維持健康的弱酸性pH值，不易產生頭皮屑、紅腫、搔癢刺痛等問題，舒緩頭皮緊張壓力、強韌髮根等。

Davines 特芬莉 喚蘊昇華賦舒菁華

來自義大利的專業沙龍髮品品牌Davines特芬莉講求天然與環保，以此前提全新推出喚蘊昇華系列，天然香氛與純淨配方交融，平衡髮肌微生態並建立抵禦汙染的天然防護層。





美容保養界吹起益生菌保養風潮，護髮界也不例外，喚蘊昇華系列主打將益生質加入保養精華，幫助平衡髮肌微生態，提升防禦力，並嚴選胡椒莓萃取物、球果紫堇等天然植萃精華，可快速緩減搔癢感，給髮肌舒緩防護。其中喚蘊昇華賦舒菁華，在頭髮洗淨後使用，輕柔按摩到完全吸收，可放鬆髮肌並抵禦外界的污染，免沖洗護理，每天都能夠使用。

Aromase 艾瑪斯草本強健養髮精華液（涼感）

尤其適合夏季使用，能夠維持頭皮清爽、調理頭皮油脂分泌，讓人揮別油膩厚重感並提升頭皮防護力及強健髮根，並設計了友善的細噴頭，順手好噴不浪費，可以每天於洗髮吹乾後噴灑按摩使用，也能在出門前加強保養，尤其適合油性頭皮、油性髮量少、頭髮扁塌稀疏者。

uka 頭皮賦活精露

來自日本uka的頭皮賦活精露，由高達93%天然成分所組成，配方包含香草豆、蘋果細胞萃取、玻尿酸、靈芝、芍藥根等，擁有「頭皮的小棕瓶」之稱。針對都會生活造成的頭髮損害而設計，以5分鐘溫感微循環促進頭皮循環，對抗有害因子，預防並減緩頭皮老化與頭皮問題合補水等，也可去除頭皮異味，有效調理頭皮健康。在乾燥或是半乾的頭皮上皆適用。





巴黎卡詩濃密芯生頭皮精華

巴黎卡詩針對台灣消費者調查發現，近一半（48%）台灣25到30歲男性從年輕時期就開始因稀疏髮問題感到困擾， 出現頭髮細軟扁塌、頭髮脆弱易斷以及髮絲越來越細的問題，超越全球男性落髮比例的23%許多，因此巴黎卡詩在2022年推出濃密芯生系列，包含獨家「關鍵男士肌酸」結合專利養髮成份「亞美尼斯活髮因子1.5% 」、秀髮強韌配方「薑根萃取」，能有效鎖住秀髮、減少秀髮流失。

全系列包含髮浴、頭皮精華和髮蠟，其中濃密芯生頭皮精華專為年輕男性設計，每日洗完頭吹整前，取適量精華點擦在頭皮肌膚上，輕輕按摩使其吸收後可直接吹整，一次三管打造新生髮健康生長環境，達到豐盈、強韌、與活絡頭皮的作用，讓頭髮濃密豐盈。

巴黎卡詩極酵平衡頭皮精華

巴黎卡詩研究發現，如同臉部肌膚，頭皮的微生態環境也對頭皮健康有重要的影響，若頭皮微生態環境不平衡，會出現頭皮發癢、敏感等各種不適問題。

巴黎卡詩打造了極酵平衡頭皮精華，運用獨家生態科技，結合益菌生、酵母萃取與維他命C，主打能夠調整頭皮的微生態，達到舒緩、油水平衡的效果，從肌底打造健康的頭皮。無論早晚、乾濕都能夠使用，建議使用三管，平均使用在頭皮上，並用指腹按摩後即可。

嬌蘭皇家蜂王乳頭皮修護精華

嬌蘭認為頭皮是供給髮絲營養之處，堅韌柔亮的毛髮也取決於頭皮的健康，天皮的毛囊密度高、毛髮生長週期也短，頭皮是全身神經最密集之處，隨著時間的轉移、日常壓力等，也會影響頭皮，連帶影響髮絲健康。嬌蘭以臉部保養蜂王乳平衡油3G作為發想，發展出皇家蜂王乳頭皮修護精華。

同樣包含動態黑蜂修護科技，結合了嬌蘭研究團隊發現的各種高功效蜂蜜，作用於頭皮和臉部肌膚皆有修護效果，在頭皮也能達到活化、保護秀髮、加強光澤和韌度。為了提高髮絲美容的效果，嬌蘭研究團隊也在這支精華中添加了泛醇，能使秀髮豐盈、並從髮根加強秀髮韌度。皇家蜂王乳頭皮修護精華擁有精華水質地，不讓髮根產生油膩感、不產生殘留物，也容易抹勻至髮尾部位。

覺亞健髮賦活胺基酸養髮液

2022覺亞juliArt設計出E>C>H>O乾淨潤蘊為概念的養護對策，包含定期角質淨化、深層清潔、適時替頭皮補充養份，並提升毛髮茁壯速度，針對不同頭皮屬性和需求搭配相對應產品。2022經典黑瓶系列產品全面升級，皙玻酸、甘草次酸和地衣三大成分濃度更提升，效果更加成。

其中健髮賦活胺基酸養髮液，成分中含水解小麥蛋白，能夠補充頭皮水分，延緩頭皮老化並強韌髮根；茶樹萃取的松油醇，則能強化滋養頭皮，整體性的修護頭皮的保護力，建議在吹乾頭皮後使用，取適量塗抹並以指腹輕揉按摩即可。





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