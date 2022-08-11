10款好口碑「洗髮皂」盤點　沒有塑膠瓶更環保、隨身旅行攜帶超方便

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

環保議題受到重視，品牌在推出商品的方向上也不忘守護地球環境，主打天然成份製成、包裝減塑等等，而消費者在選擇洗髮產品時，不需要塑膠瓶器的洗髮皂就是首選之一。

Sabon 洗髮皂

7月底，SABON推出植系髮肌護理系列中的新品洗髮皂，是以植物油為基底製成的固態洗髮乳。跟傳統洗髮乳相比，洗髮皂更濃縮，相同容量下洗髮皂可以用得更久，約可使用37次。

洗髮皂不含皂鹼，不添加硫酸鹽、矽靈與防腐劑，成份親膚而不刺激 ，對於環境也更加友好，注入來自摩洛哥與法國的有機摩洛哥堅果油和亞麻薺油，有助於保護頭髮纖維、自然亮澤，並散發療癒的香氣。除此之外，發揮無水美容的概念，在製程中將水份需求調整至最低限度，也因此減少防腐劑添加，並降低用水與碳足跡影響，包裝材質亦選用來自合格林業管理的環保紙板。不僅對環境友善，更是輕巧好攜帶。

SABON同時也推出充滿品牌識別性的專屬小圓盒，不僅美麗的花紋藝術裝飾如藝術品般，底部也有設計波浪能讓洗髮皂通風乾燥，亦可作為家居裝飾品與收納小物重複使用。

SNOW FOX洗髮磚

Snow Fox創辦人Pheobe在澳洲成長，她提及澳洲是全球臭氧層最薄的地方，皮膚病變狀況嚴峻，深深體認到環境與人共處平衡的重要性，從環保的視角切入美妝市場，因此推出了洗髮磚。從包裝零塑膠，挑選可重複使用的金屬方盒裝置洗髮磚，一塊洗髮磚可以取代兩瓶洗髮精（約500ml）與兩瓶護髮（約500ml），成分不含石化界面活性劑，選用植物型基底的環保型界面活性劑，接近肌膚酸鹼值親膚性高，洗後不緊繃，友善海洋配方永續環境與生態。

一共推出三款洗髮磚，分別適合不同頭皮性質，其中更有全身都可使用的巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚。

澳洲互葉白＆摩洛哥堅果油洗護保濕潤髮磚，適合乾性、受損、染燙過髮質，成份中的互葉白千層能夠安定肌膚狀態、舒緩頭皮敏感，搭配摩洛哥堅果油滋養髮根，改善乾燥頭皮環境，清除頭皮的有機矽殘留物，檀香與雪松交融出溫暖的感覺，透過嗅吸穩定情緒。

澳洲莓果＆杜松洗護豐盈潤髮磚，適合油性、扁塌、頭髮稀疏者，精選澳洲莓果與柑橘精油作為香氛基調，澳洲莓果活絡毛髮，搭配杜松子清除頭皮多餘油脂，強健髮根產生豐盈蓬鬆，同時改善頭皮環境、清除髮膠、髮蠟等造型品殘留，溫和柔順髮絲。

巴西礦泥＆岩蘭草潔顏洗髮沐浴磚，不分男女老少、全身皆可使用，精選巴西黑泥，質地細緻能吸附髒污，達到深層清潔，天然礦物泥融合8款澳洲植物精油，溫和有效清潔所有皮膚類型的頭皮、頭髮與皮膚，滋養髮質喚醒秀髮與肌膚活力。岩蘭草素有與大地連結意涵，飽滿香氛帶來沈靜、深度放鬆，讓沐浴時光為身體充電，內外平衡。

Davines特芬莉洗髮餅

MOMO甘露水潤、DEDE四季活力、LOVE甜愛柔潤、VOLU羽露輕柔

義大利專業美髮品牌Davines特芬莉通路以沙龍為主，在台灣默默耕耘多年，看似低調但憑著商品實力累積不少鐵粉。其實品牌本身崇尚天然、植萃、環保永續等理念早已風行國外。特芬莉為了更有效減少碳足跡，也推出零塑料包裝的洗髮餅，小小一顆100g可以洗30~40次，相當一瓶300ml的洗髮精，不僅整體減少65%碳排放，而且經過精密設計的配方，97%可生物分解，外出攜帶也方便。

Melvita 蜜葳特洗髮皂

Melvita一直都主打天然，去年全新推出有機洗髮皂，配方中高達99.6%天然成分，更不添加硫酸鹽、化學起泡劑及矽靈。洗髮皂相較洗髮精而言省去瓶身包裝，也使用經FSC認證的100%回收再製包裝紙盒。無水配方不須添加防腐劑，也減少使用水資源和碳足跡，能運用更多椰子油、綠礦泥等天然成分，使清潔時產生的泡沫可被生物性分解，對肌膚而言也是低敏不刺激，另外，一顆55g洗髮皂相當於為250ml洗髮精2倍的用量，等於用了一顆，就少了兩罐空瓶。

溫和洗髮皂

從椰子萃取的溫和界面活性劑配方，起泡性佳，輕鬆擁有豐富細緻的泡沫，不含刺激性的化學物質，降低環境污染外也能溫和修護髮絲，富含有機椰子油，能有效改善髮絲乾燥毛躁，散發細緻香草芳香，為一般中乾性髮質帶來柔順光澤。

淨化洗髮皂

添加了法國綠礦土，富含大量的氧化鐵與鎂，鈣，鉀等天然礦物質成分，有效吸附頭皮髒汙油脂，更適合中性至油性髮質使用，揉合著柑橘、橙花、小倉蘭的明亮草本清香，也能舒緩頭皮，替清潔後的髮絲帶來清爽感受，髮根呈現絲絲分明的空氣蓬鬆感。

LUSH洗髮餅系列

Lush 在2022正式以分公司的型式回歸台灣，其中他們的洗髮餅一直是許多人喜愛的商品，不含 SLS（月桂基硫酸钠）的洗髮餅，生產過程中也省下大量水資源，同時體積輕巧好運送，減少運送過程所產生的碳足跡。給予秀髮非凡的柔順觸感。輕輕將它塗抹於濕髮上，誘人香氣瞬間縈繞髮絲。

AVEDA 經典純香皂

AVEDA在4月推出地球月限定經典純香皂，包裝紙盒是來自100%回收再製FSC認證回收材質，能夠省下2頓塑膠原料，也就是18萬支寶特瓶的重量，也將生產流程的剩餘原料，全數捐贈給環保機構Clean The World再製成為新肥皂提供給弱勢社區使用。

經典純香皂是AVEDA推出的第一款洗髮皂，擁有94%天然成份萃取，無添加介面活性劑及矽靈，並添加海甘藍油讓髮絲維持長時間輕盈柔順，在洗後秀髮也能夠散發花植經典香氣。

KMS 洗髮皂

專業沙龍品牌KMS迄今已40年，今年三月推出專業洗髮皂，續品牌經典三大系列：活水、豐盈及保健調理，推出相對應的洗髮皂，外包裝以FSC紙盒製成，產品含水量比洗髮精少了7倍，製造過程中減少能源消耗。

秉持著純素保養的精神，洗髮皂全系列不含動物性來源成分，也含有78%的天然成分萃取，且不含硫酸鹽、矽靈、酒精和合成著色劑，將洗髮精的配方濃縮製洗髮皂中，效果不打折。KMS同步推出可重複利用的洗髮皂盒，讓洗髮皂在潮濕的浴室中可免於浸潤，也方便帶出門時使用。

活水洗髮皂為一般及乾燥髮質設計，含蘆薈植萃、礦物質和胺基酸等成份，輕結同時也能為髮絲補充水份；豐盈洗髮皂為細軟、扁塌髮設計，含尤加利植萃可強化、挺立髮絲，保健調理柔敏洗髮皂則能夠沐浴洗髮一皂到底，添加迷迭香及洋甘菊植萃，能夠舒緩敏感性肌膚和頭皮。

里仁養護洗髮皂

里仁是來自台灣、主要販售有機商品的品牌，商品範疇廣泛，從吃的、穿的到用的通通有，在頭髮清潔產品中共有兩款洗髮皂，分別為：養護洗髮皂、平衡洗髮皂，其中受到許多網友推薦的養護洗髮皂主打洗護合一，成份中添加了蜂膠、關華豆膠等配方，能溫和清潔之外，還可保持髮絲蓬鬆，養護頭皮。

阿原甘草洗頭皂

阿原也是來自台灣的品牌，本身就是以製作手工肥皂起家，結合了在地品牌、土地倫理的概念，以青草為主題製作出多樣保養品、精油等。甘草洗頭皂是阿原首款專為洗頭設計的肥皂，適合油性頭皮使用，以青草植物配方淨化髒污、油脂，能讓頭皮保持清爽且維持髮絲蓬鬆。

Yusoap洗髮皂

YuSoap是來自台灣的手工皂品牌，也有開課教學和販售蠟燭，皆是使用天然的成份製作，而洗髮皂有3款分別是：黑鹽洗髮皂、茶花何首烏洗髮皂、榛果茶花洗髮皂、無添加洗髮皂4款，品牌也說明洗髮皂的使用跟頭髮髮長、所在地的水質都有關聯，茶花何首烏適合各種髮質，特別推薦給初次使用洗髮皂的人，其次是榛果茶花洗髮皂；黑鹽洗髮皂適合偏油性髮質的長髮、無添加洗髮皂則適合油性髮質的短髮。

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