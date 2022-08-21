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全台最美11間婚禮場地！翡麗詩莊園、東海路思義教堂　實現浪漫公主夢

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

教堂純潔的意象與溫馨的氛圍，有種童話般的夢幻粉紅泡泡，是許多新娘子夢想中的結婚首選場地。以下精選出台北翡麗詩莊園、台中東海路思義教堂等全台灣北中南東各地共11間西式婚宴場地，一圓長久以來的公主夢！

台北

翡麗詩莊園

想要來一場充滿芬多精清新感的教堂婚禮不一定要跑離市中心，座落在台北敦化北路上的翡麗詩莊園就有如世外桃源一般的絕美教堂！純淨的歐式建築外觀，映著晴朗的藍天與白雲；內裡點著溫暖的米白燈光，搭配溫馨的木質賓客座椅，大片的落地窗，不論是拍婚紗照、婚禮的側拍花絮完全零死角。

翡麗詩莊園亦有提供饗宴與餐敘的部分，一站式的服務，新人與賓客在感人的結婚儀式後就能夠緊接著享用餐點。

【翡麗詩莊園 資訊】
地址：台北市松山區敦化北路232號
電話：02- 6617 9888

▲座落在台北敦化北路上的翡麗詩莊園（圖／翡麗詩莊園官網）

 
 
 
 
 

 
 

美軍俱樂部

座落在陽明山上的美軍俱樂部，細緻又溫馨的美式鄉村風格讓人備感幸福氛圍。特別的是戶外證婚的場域，想像自己優雅地步上婚姻大道，兩旁有著水景相伴，所拍下的婚禮照都格外地唯美。

【美軍俱樂部 資訊】
地址：台北市士林區凱旋路49號
電話：02- 2861 8282 #9

 
 
 
 
 

 
 

星靚點花園飯店

歐式風格的花園與教堂造景，日光下的星靚點花園飯店顯得相當夢幻，相伴著波光粼粼的池水有夠浪漫！

【星靚點花園飯店 資訊】
地址：台北市文山區景後街81號
電話：02- 2933 8868

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

桃園

晶麒莊園

同樣是教堂式建築，位在桃園的晶麒莊園採用的是繽紛的彩色玻璃，隨著陽光灑落可以相映出不一樣的絕美光暈，為一生一次的婚禮紀念留下不一樣的光彩回憶。

【晶麒莊園 資訊】
地址：桃園市平鎮區復旦路四段116巷51號
電話：03- 401 4441

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

大溪笠復威斯汀渡假酒店

堪稱網美集散地的大溪笠復威斯汀渡假酒店不只有愜意的泳池畔可以拍拍美照，此處的戶外證婚場地也是相當吸睛！走在和諧的木製拱門下，盼隨著四周撲鼻而來的花香與大自然芬多精，將婚禮的爛漫程度拉到最高點。

【大溪笠復威斯汀渡假酒店 資訊】
地址：桃園市大溪區日新路166號
電話：03- 272 5777

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

台中

東海大學路思義教堂

到台中不可不去的知名拍照景點，一定少不了東海大學的路思義教堂，現代感的三角建築結構，為教堂婚禮帶來一番新意。需要注意的是，路思義教堂現被列為文化資產，預約與活動舉辦請參考官網說明。

【東海大學路思義教堂 資訊】
地址：台中市西屯區台灣大道四段1727號
電話：04- 2359 0226 #212

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

萊特薇庭

堪稱擁有台中最美的玻璃教堂，每年選擇萊特薇庭完成終身大事的伴侶可有超過百對！室內可以舉辦潔白夢幻的教堂婚禮、室外可以來一場唯美愜意的泳池婚禮派對，只怕你難以下定決心在哪辦。

【萊特薇庭 資訊】
地址：台中市西屯區龍富路五段396號
電話：04- 2253 8222

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

高雄

西子灣沙灘會館

西子灣可以說是依山又傍水的自然寶地，滿有夏威夷一般的海島風情。因為地理環境與造景的豐富，婚禮風格的選擇也較多元，不論是海邊婚禮、教堂式婚禮抑或是中式宴會，你想得到的這裡都有！

【西子灣沙灘會館 資訊】
地點：高雄市鼓山區蓮海路51號（國立中山大學內）
電話：07- 525 0056

▲不論是海邊婚禮、教堂式婚禮抑或是中式宴會，你想得到的這裡都有。（圖／西子灣沙灘會館官網，下同）

仁欣莊園

南台灣最美的教堂婚禮場地大概就是這裡了！脫俗的歐式建築風格，寬闊的綠地與湖水相伴，不打卡標記的話，還真以為置身於歐洲呢！

【仁欣莊園 資訊】
地點：高雄市仁武區水管路139號
電話：07- 375 2915

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

宜蘭

香格里拉冬山河渡假飯店

名為永恆水教堂，是香格里拉冬山河渡假飯店對於新人的祝福。漫漫長廊佇立在湖畔中央，於日於夜，都可以感受到不一樣的浪漫泡泡瀰漫於空中。

【香格里拉冬山河渡假飯店 資訊】
地址：宜蘭縣五結鄉公園二路15號
電話：03- 960 5388

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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延伸閱讀：

● 美式戶外婚禮場地大公開！總整台灣北中南東30家CP值選擇

● 孔曉振婚紗造型整理！跟趙寅成的最美，與蘇志燮的印象超深刻

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire西式婚禮, 婚禮場地

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