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若具有6種特質　代表你的人生已比別人成功一半

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▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

▲成功的人格特質造就成功的人生。（圖／unsplash）

編輯／借借

每個人對成功的定義都不相同，有些人可能是追求事業上的成功，還有其他包括心靈的滿足、家庭的和諧等等，國外職涯社群網站Linkedin的一篇文章中，也分享人生道路上將有所成就的人，會出現6個特質，俗話說，「好的開始，就是成功的一半。」

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

對別人的成功也會感到快樂
你遲早要知道一個人面對這個世界是非常吃力的，即便是相當知名的創作歌手或電影明星，背後都有一個團隊在支援他，團體合作是在這世界上生存的成功法則，當你的胸襟大到為團體成功而開心，而非個人的成功，你才能真正的成就大事。

▲▼過年,讚美,職場,正向,自信,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

樂於嘗試
這個世界上總有源源不斷的新東西，對事物保持好奇，不但是永保年輕的方法，更是擴大自己體驗與累積實力的重要來源，不害怕去嘗試新事物，即便失敗也能學習到經驗，是讓自己越來越強、永保競爭力的方法。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

生活與工作的自然平衡
你不會刻意去保持工作跟生活的平衡，而是自然為之，工作也是生活的一部分，只是除了工作之外，你還沒忘記其他的事物，家人、興趣跟愛好等等，融合這些並找出和睦相處的方式，就不會強化工作是這麼的苦悶，它也可以是件開心的事。

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

善解人意
設身處地的在別人的立場、為別人著想，才能解決真正的難題，不管對方是客戶、是家人都一樣，沒有這樣的換位思考，就無法得知對方的需求，如果是在工作上也就無法有進展，取得一定的成就感。

▲▼好友，朋友，幫助，麻煩，幫忙。（圖／pixabay）

有要證明自己的動力
人生的成就感不僅包含完成了自己的計畫，有時也想向別人證明「你是錯的」，這是另一種動力來源，當在使用正常手段、努力不懈的前提下，想適度的證明自己，不僅給了生活一個目標，也能適時提醒我們不該留在原地，要繼續向前邁進。

▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

金錢是一種責任，而非獎勵
賺錢是為了讓自己的生活更好，但更高等級則是讓整個社會更好，金錢可以是實現自我的一個方法之一，但這樣的概念能免於把自己變成守財奴，我們知道金錢很重要，但沒必要犧牲一切來換取，在可滿足溫飽的之外，也需意識到怎樣才叫有意義的花費。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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