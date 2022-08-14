白襯衫穿搭一點都不無聊　4款好搭配，短版、大翻領亮眼又時髦

▲海莉比柏私服有許多白襯衫穿搭。（圖／翻攝自IG@Hailey Bieber）

實習記者蔡孟廷／綜合報導

距離暑假結束只剩下不到一個月，越來越多社會新鮮人開始加入職場，上班不只要穿得舒適，更要穿得體面，白襯衫便是首選單品。有人認為白襯衫很無趣，但因為它純粹簡約的特色也讓名模海莉比柏（Hailey Bieber）成為忠實粉絲，私服中的出鏡率都很高。為此幫各位準備加入職場的社會新鮮人介紹4款白襯衫，讓你上班穿搭不無聊，展現專業感又吸睛。

MIU MIU府綢襯衫



說到MIU MIU的時候會讓妳想到什麼，無憂無慮的少女？還是滿懷浪漫的女孩？這件襯衫滿足你對少女的全部想像！華麗的衣領配上無瑕的純棉府绸，讓整體優雅度提升的同時，短版的衣身顯得妳青春洋溢，活力滿點，簡單搭配同色系長裙或牛仔寬褲，時髦不費力。

▲精緻的蕾絲衣領配上短版襯衫，讓妳在上班的同時不失少女心，可愛又淘氣。（圖／翻攝自MIU MIU官網）

Lemaire 狹縫襯衫

說到極簡就不能不提到Lemaire，身為愛馬仕的前設計師，在注重實用的同時不忘精巧的設計，這件襯衫的亮點在於袖子切割後的重組，整件簡約優雅的襯衫專業而不無趣，寬鬆的版型也讓妳可以方便行動，沉靜而自在。

▲素淨的襯衫，寬鬆的剪裁配上獨特的袖子設計，簡約中帶著獨特。（圖／翻攝自Lemaire官網）

Alexander McQueen派克風襯衫

Alexander McQueen除了小白鞋以外，成衣更是以別出心裁的剪裁取勝，這件白襯衫上拉鍊式的開合式模仿派克大衣的形式，雲朵般的澎澎袖為素淨的白襯衫增加可看度和體積，讓妳彷彿翱翔在天際。

▲超浮誇的袖子為白襯衫增加許多戲劇化的風格，派克大衣式的拉鍊開合更添率性的設計感。（圖／翻攝自Alexander McQueen官網）

Valentino 超大翻領襯衫



平平無奇的白襯衫因為雙層領設計的白襯衫變得與眾不同，Valention在超大翻領上加了一層較小的領子，增加整體層次感，同時降低俐落剪裁所帶來的攻擊性，知性中帶著一份調皮的小趣味。

▲雙重領的設計讓白襯衫多了一分童趣，而一大一小的領子更增加一份古靈精怪。（圖／翻攝自Farfetch官網）

這些襯衫在設計上都有自己獨特的亮點，雖然都是白襯衫，但絕對不是寡淡無趣，而是充滿了各種奇思妙想，在不同的場合滿足大家不同的需求。期待在職場上能找到自己的命定襯衫，在工作時讓自己更加開心、更有自信！

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