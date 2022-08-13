fb ig video ETtoday search mobile

夏季大爆汗光喝水可不夠！淡鹽水、補給飲料平衡電解質更好

>

文／C編

夏季補充身體水分非常重要，不僅可以平衡電解質，想要把老廢物質排出體外，水分更是重要功臣，「Her森森」推出「泰山 塩質擔當補給飲料」海鹽檸檬口味相當爽口，添加鹽分跟果汁，可以幫助身體微量元素的平衡，是最佳抗暑策略。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲泰山,補給飲料,飲料,Her森森,。（圖／Her森森）

▲泰山塩質擔當補給飲料（海鹽檸檬口味）24入，原價696元、特價399元，點我購買

天氣炎熱容易流汗，尤其是長時間在戶外、運動量大或是勞動者，身體的水分跟鈉、鉀、鎂等各種電解質也會跟著流失，建議在喝水的時候，可以選擇淡鹽水或是選用市售的補給飲料，適當為身體保持水分平衡。

這款補給飲料裡面添加產自日本宮古島的雪塩，和一般常用的鹽不同，並非結晶體，而是像是雪花一樣細緻的粉末，甚至曾經獲得金氏世界紀錄礦物質含量世界第一，不管是加入飯菜裡面烹調或是加入飲料中補充，都可以幫助身體獲得很好的微量物質補充。

除了添加雪塩，並含有優利卡檸檬果汁成分，喝起來帶有一點微酸的感覺，在夏天不管是單喝還是搭配食物飲用，都非常消暑、清爽，而且又解膩，整箱買回家放在冰箱，隨時取用沁涼解渴，大人小孩都喜歡。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲泰山,補給飲料,飲料,Her森森,。（圖／Her森森）

▲泰山 塩質擔當補給飲料（海鹽檸檬口味）24入，原價696元、特價399元，點我購買

「Her森森」推出「泰山塩質擔當補給飲料（海鹽檸檬口味）」24入，原價696元、特價399元，相當於一瓶只要17元不到，有運動習慣最適合當做日常常備飲料，方便又划算。

關鍵字：

泰山, 補給飲料, 飲料, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

皮膚科醫師分享5個卸妝小細節：水溫、乳化不完全都是爛臉關鍵 試・開箱／夏季必瘋「泰奶色腮紅」！水狀質地透出紅潤好膚質 買越多省越多？這3種省錢方法　讓你誤入消費陷阱 可能孤獨終老的三大星座　TOP1：異性朋友少、不喜與人社交 孫芸芸半露酥胸遊巴黎　甩百萬愛馬仕鱷魚包吸睛 潤娥靠「4321運動法」維持萬年不胖！營養師：搭配4食物更有效 日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面