夏季大爆汗光喝水可不夠！淡鹽水、補給飲料平衡電解質更好

文／C編

夏季補充身體水分非常重要，不僅可以平衡電解質，想要把老廢物質排出體外，水分更是重要功臣，「Her森森」推出「泰山 塩質擔當補給飲料」海鹽檸檬口味相當爽口，添加鹽分跟果汁，可以幫助身體微量元素的平衡，是最佳抗暑策略。

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▲泰山塩質擔當補給飲料（海鹽檸檬口味）24入，原價696元、特價399元，點我購買。



天氣炎熱容易流汗，尤其是長時間在戶外、運動量大或是勞動者，身體的水分跟鈉、鉀、鎂等各種電解質也會跟著流失，建議在喝水的時候，可以選擇淡鹽水或是選用市售的補給飲料，適當為身體保持水分平衡。

這款補給飲料裡面添加產自日本宮古島的雪塩，和一般常用的鹽不同，並非結晶體，而是像是雪花一樣細緻的粉末，甚至曾經獲得金氏世界紀錄礦物質含量世界第一，不管是加入飯菜裡面烹調或是加入飲料中補充，都可以幫助身體獲得很好的微量物質補充。

除了添加雪塩，並含有優利卡檸檬果汁成分，喝起來帶有一點微酸的感覺，在夏天不管是單喝還是搭配食物飲用，都非常消暑、清爽，而且又解膩，整箱買回家放在冰箱，隨時取用沁涼解渴，大人小孩都喜歡。

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「Her森森」推出「泰山塩質擔當補給飲料（海鹽檸檬口味）」24入，原價696元、特價399元，相當於一瓶只要17元不到，有運動習慣最適合當做日常常備飲料，方便又划算。