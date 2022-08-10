一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

▲趙露思瘦成瓜子臉，鏡頭前完全零死角。（圖／翻攝自小紅書/趙露思，以下同）
記者曾怡嘉／綜合報導
被譽為90後「黑馬小花」的大陸女星趙露思，近來討論度破表，161公分的她，現在只有39.5公斤，別看她現在瘦成這樣，剛出道的她也受嬰兒肥所苦，更花了好一番功夫才擺脫肉肉臉，她曾公開分享過她的7日減脂菜單，照著吃就瘦了6斤（3公斤），一起來學習！
趙露思分享自己減重遵循3個原則，首先早餐一定要吃，吃早餐能加快脂肪燃燒速度，更能促進新陳代謝，另外平時多攝取蔬菜水果，午餐以蔬菜為主，將水果當作零食，但是高糖分的熱帶水果不吃，晚餐也不吃。
7日瘦6斤減脂菜單
週一
早餐：1個水煮蛋+燕麥粥
點心：火龍果
午餐：蔬菜沙拉+聖女小番茄35個
點心：蘋果或一些低糖水果
週二
早餐：1杯牛奶+自製三明治
點心：番茄2個
午餐：燙菜心+綠花椰菜蝦仁沙拉
點心：低糖水果
週三
早餐：自製雞蛋煎餅+自製豆漿
點心：香蕉3根
午餐：紫菜蛋花湯+蒜蓉生菜+燕麥
點心：堅果一小把
週四
早餐：茶葉蛋1個+牛奶+全麥麵包4片
點心：奇異果3個
午餐：紫薯2根+豆奶+小蔥拌豆腐
點心：蘋果或低糖水果
週五
早餐：馬鈴薯泥+煎蘆筍+水煮蛋
點心：聖女小番茄25個
午餐：玉米1根+牛奶1杯
點心：柳丁1個
週六
早餐：紫薯+煎鴨胸+聖女小番茄10個
點心：大雪梨半個
午餐：黃瓜+煎蛋+玉米汁
點心：葡萄一小把
週日
早餐：咖啡+蔬菜三明治
點心：柚子半個
午餐：涼拌雞胸木耳+牛奶
點心：桃子一個
她也分享點心盡量選擇自己愛吃的，像是她會選擇低糖份水果，若是嘴饞就多喝水，真的撐不下去的話，還是選擇低糖水果填飽肚子，把水果當零食，不僅能補充流失掉的營養，又能解決嘴饞困擾。
我想要說....