一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

▲趙露思瘦成瓜子臉，鏡頭前完全零死角。（圖／翻攝自小紅書/趙露思，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

被譽為90後「黑馬小花」的大陸女星趙露思，近來討論度破表，161公分的她，現在只有39.5公斤，別看她現在瘦成這樣，剛出道的她也受嬰兒肥所苦，更花了好一番功夫才擺脫肉肉臉，她曾公開分享過她的7日減脂菜單，照著吃就瘦了6斤（3公斤），一起來學習！

趙露思分享自己減重遵循3個原則，首先早餐一定要吃，吃早餐能加快脂肪燃燒速度，更能促進新陳代謝，另外平時多攝取蔬菜水果，午餐以蔬菜為主，將水果當作零食，但是高糖分的熱帶水果不吃，晚餐也不吃。

7日瘦6斤減脂菜單

週一

早餐：1個水煮蛋+燕麥粥

點心：火龍果

午餐：蔬菜沙拉+聖女小番茄35個

點心：蘋果或一些低糖水果

週二

早餐：1杯牛奶+自製三明治

點心：番茄2個

午餐：燙菜心+綠花椰菜蝦仁沙拉

點心：低糖水果

週三

早餐：自製雞蛋煎餅+自製豆漿

點心：香蕉3根

午餐：紫菜蛋花湯+蒜蓉生菜+燕麥

點心：堅果一小把

週四

早餐：茶葉蛋1個+牛奶+全麥麵包4片

點心：奇異果3個

午餐：紫薯2根+豆奶+小蔥拌豆腐

點心：蘋果或低糖水果

週五

早餐：馬鈴薯泥+煎蘆筍+水煮蛋

點心：聖女小番茄25個

午餐：玉米1根+牛奶1杯

點心：柳丁1個

週六

早餐：紫薯+煎鴨胸+聖女小番茄10個

點心：大雪梨半個

午餐：黃瓜+煎蛋+玉米汁

點心：葡萄一小把

週日

早餐：咖啡+蔬菜三明治

點心：柚子半個

午餐：涼拌雞胸木耳+牛奶

點心：桃子一個

她也分享點心盡量選擇自己愛吃的，像是她會選擇低糖份水果，若是嘴饞就多喝水，真的撐不下去的話，還是選擇低糖水果填飽肚子，把水果當零食，不僅能補充流失掉的營養，又能解決嘴饞困擾。

►「阿嬌成功甩肉」成熱搜！大方公開「喝水時間表」，變美又變瘦