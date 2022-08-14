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「能量銀纖維」男士平口褲5件組2970元　吸濕排汗、穿過回不去

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文／C編

夏季炎熱加上台灣天氣潮濕，流汗後衣物並不會馬上乾，穿在身上點黏呼呼的不太舒服，尤其是男性出汗量多，更容易有這樣的困擾，「Her森森」推出「京美能量銀纖維鍺石火耀褲」，吸濕排汗而且親膚舒適，絕對是貼身衣物的最佳選擇。

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▲京美,內褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲京美能量銀纖維鍺石火耀褲，5件組，原價29900元、特價2970元，點我購買

火耀褲為許多男性喜歡穿的平口四角褲，採用竹炭紗、鍺石、銀纖維混合製作成的材質，擁有良好的吸濕排汗效果，最適合夏天容易流汗的男性，穿上不但很舒服，還很透氣乾爽。

竹炭紗材質具抑菌效果，環保又透氣，加上高彈力設計，40公斤到100公斤都可以穿，緊密貼合身體曲線，雖然是特殊織料製作，但清潔洗滌很簡單，非常好保養，只要用清水或是少許的中性洗潔精清理即可，避免使用漂白水或是柔軟精，輕輕鬆鬆就可以達到完美的潔凈效果，而且只要6小時就可以輕鬆曬乾，今天洗、明天穿。

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▲京美,內褲,Her森森,。（圖／Her森森）

▲京美 能量銀纖維鍺石火耀褲，5件組，原價29900元、特價2970元，點我購買

「Her森森」推出「京美 能量銀纖維鍺石火耀褲」5件組，原價29900元、特價2970元，相當於一件只要594元，超划算的下殺優惠，穿過的人都已經在搶了，還沒試過的趕緊跟上，因為穿過就回不去了。

關鍵字：

京美, 內褲, Her森森

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