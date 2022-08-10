林熙蕾、關穎、Melody辣媽團合體逛街！「無上限爆買」刷老公的卡

記者王則絲／台北報導

許久未公開露面的女星林熙蕾，今（10日）與關穎、Melody（殷悅）一起來到GUCCI於微風廣場全新開幕的專門店逛街，受訪時三位女星異口同聲表示：「沒有過七夕」、「我們都已經結婚十年不知道什麼是七夕。」所以今天就是要來挑禮物，讓老公買單，Melody興奮表示：「今天就是我們去買，刷他們的卡！」

▲（下圖左起）林熙蕾、關穎、Melody今出席GUCCI微風專門店開幕活動。（圖／品牌提供）



林熙蕾今天穿著一身俐落黑裝，以她最招牌的酷酷風格亮相，手上拿的GUCCI BLONDIE包是她一眼就看中的款式；Melody的銀色亮片裙與白色西外十分優雅；關穎穿著百褶短洋裝配上髮帶，內搭網襪、腳踩龐克高跟鞋，相當性感有女人味，關穎自己非常滿意今天姐妹們的造型：「我們是霹靂嬌媽，媽媽也是可以很辣的喔！」

▲關穎說今天三人組是「霹靂嬌媽」。（圖／記者王則絲攝）



Melody、關穎和林熙蕾三位都是演藝圈知名的辣媽，訪問提到幾天前的七夕情人節，她們都表示根本沒有過，Melody還開玩笑道：「我們都已經結婚十年不知道什麼是七夕。」今天來到GUCCI新開幕的微風專門店，3個人超興奮開逛，問及預算多少，她們互相接話：「先生說今天沒有預算，他買單」、「今天就是我們去買刷他們的卡」、「然後酬勞也是我們自己拿。」其中林熙蕾目標明確：「我對珠寶區域蠻有興趣的。」將會挑一款禮物當作補過七夕。

▲林熙蕾提到自己喜歡跟先生逛街。（圖／記者王則絲攝）



除了跟姐妹們一起逛街外，林熙蕾提到自己也喜歡跟先生逛街，由於林熙蕾的老公楊晨是做服裝業的，所以她認為老公的眼光更好：「他比我還會挑衣服，所以常常會聽他的意見。」她還分享有時逛街逛很久卻挑不到喜歡的東西時，老公隨便一挑就能找到適合她的，「他還知道哪個尺寸適合我，根本不用試穿。」而且老公還會負責買單，林熙蕾得意表示：「他選的他當然要買單囉！」讓人直呼簡直太幸福了。

▲GUCCI台北微風專門店將店內設置四區塊，分別為珠寶區、新品區和男、女裝區，給人很隱密的安全感，同時內裝又很華麗可愛。（圖／品牌提供）

▲GUCCI台北微風專門店獨賣包款。（圖／記者王則絲攝）

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