fb ig video ETtoday search mobile

林熙蕾、關穎、Melody辣媽團合體逛街！「無上限爆買」刷老公的卡

>

記者王則絲／台北報導

許久未公開露面的女星林熙蕾，今（10日）與關穎、Melody（殷悅）一起來到GUCCI於微風廣場全新開幕的專門店逛街，受訪時三位女星異口同聲表示：「沒有過七夕」、「我們都已經結婚十年不知道什麼是七夕。」所以今天就是要來挑禮物，讓老公買單，Melody興奮表示：「今天就是我們去買，刷他們的卡！」

▲林熙蕾、關穎、Melody。（圖／品牌提供）

▲林熙蕾、關穎、Melody。（圖／品牌提供）

▲（下圖左起）林熙蕾、關穎、Melody今出席GUCCI微風專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

林熙蕾今天穿著一身俐落黑裝，以她最招牌的酷酷風格亮相，手上拿的GUCCI BLONDIE包是她一眼就看中的款式；Melody的銀色亮片裙與白色西外十分優雅；關穎穿著百褶短洋裝配上髮帶，內搭網襪、腳踩龐克高跟鞋，相當性感有女人味，關穎自己非常滿意今天姐妹們的造型：「我們是霹靂嬌媽，媽媽也是可以很辣的喔！」

▲林熙蕾、關穎。（圖／記者王則絲攝）

▲關穎說今天三人組是「霹靂嬌媽」。（圖／記者王則絲攝）

Melody、關穎和林熙蕾三位都是演藝圈知名的辣媽，訪問提到幾天前的七夕情人節，她們都表示根本沒有過，Melody還開玩笑道：「我們都已經結婚十年不知道什麼是七夕。」今天來到GUCCI新開幕的微風專門店，3個人超興奮開逛，問及預算多少，她們互相接話：「先生說今天沒有預算，他買單」、「今天就是我們去買刷他們的卡」、「然後酬勞也是我們自己拿。」其中林熙蕾目標明確：「我對珠寶區域蠻有興趣的。」將會挑一款禮物當作補過七夕。

▲林熙蕾、關穎。（圖／記者王則絲攝）

▲林熙蕾提到自己喜歡跟先生逛街。（圖／記者王則絲攝）

除了跟姐妹們一起逛街外，林熙蕾提到自己也喜歡跟先生逛街，由於林熙蕾的老公楊晨是做服裝業的，所以她認為老公的眼光更好：「他比我還會挑衣服，所以常常會聽他的意見。」她還分享有時逛街逛很久卻挑不到喜歡的東西時，老公隨便一挑就能找到適合她的，「他還知道哪個尺寸適合我，根本不用試穿。」而且老公還會負責買單，林熙蕾得意表示：「他選的他當然要買單囉！」讓人直呼簡直太幸福了。

▲林熙蕾、關穎、Melody。（圖／品牌提供）

▲GUCCI台北微風專門店將店內設置四區塊，分別為珠寶區、新品區和男、女裝區，給人很隱密的安全感，同時內裝又很華麗可愛。（圖／品牌提供）

▲林熙蕾、關穎。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI台北微風專門店獨賣包款。（圖／記者王則絲攝）

►小S狂曬一雙「少女美腿」！　「下衣失蹤」節目造型每套都美翻

►三宅一生「超神奇衣服」一秒從2D變3D！　穿上身花朵輪廓絕美

關鍵字：

林熙蕾, 關穎, Melody, GUCCI, 微風廣場

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

楊冪新內衣廣告洩傲人深溝！　電暈粉：這是我可以看的嗎？ 「阿嬌成功甩肉」成熱搜！大方公開「喝水時間表」，變美又變瘦 王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ IU新廣告挑戰「黑絲網襪」洩女人味　華麗造型回歸「滿月」巔峰 感情世界最單純星座Top 3 ！　第一名喜歡平淡，牽手過完一輩子 拿下口罩也很美！夏季「神級遮瑕」盤點，瑕疵通通神隱不見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面