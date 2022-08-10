吃對助減肥！營養師教判斷「低GI食物」6秘訣：塊狀比泥狀好

▲營養師教低GI食物判斷法，吃對才能助減肥。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

近年來，低GI食物很受到關注，不少人更利用低GI食物來減肥，知名營養師張家榕就表示，如果方式正確、份量有控制，低GI食物能幫助減肥。但不是人人都是營養師，無法記住每個食物的GI值和判斷其GI值是高是低，她也進一步分享6個判斷出低GI食物的秘訣，只要挑選符合這些特徵的食物，通常升糖指數都不會太高。

＃膳食纖維高



通常膳食纖維高的食物，GI值也比較低，像是糙米飯GI值就比白飯少，而雜糧吐司的GI值也少於白吐司。

＃糊化程度低



通常液態或是煮越久愈軟的食物，GI值較高，像是白米飯的GI值＜稀飯，馬鈴薯塊＜馬鈴薯泥，水果＜打成果汁，煮10mins的麵＜煮20mins的麵條。

＃含蛋白質和脂肪的食物



像是肉類和堅果等屬於低GI食物，但要注意熱量不一定低。

＃較不成熟的水果



像是較不成熟的香蕉GI值，就比長斑的黃香蕉還低。

＃加工精緻程度低



像是蛋糕就是高GI值食物代表，其他像是全麥麵粉GI值＜白麵粉GI值，原片燕麥片GI值＜即溶燕麥粉。

＃酸性食物



酸會稍微延緩胃部排空，進而延緩醣類的吸收，比如檸檬GI值就比西瓜低。

除了食物本身的GI值，張家榕表示，食物搭配也能改變GI值。高GI食物搭配GI值較低的蔬菜和蛋白質食物，可以降低其GI值，可讓人吃完後血糖起伏較為穩定，這也是很多營養師都會提倡要均衡飲食搭配的原因之一。

但張家榕也提醒，不是所有低GI都能多吃，因為低GI值不等於低熱量、不含醣，也不代表健康，比如以白飯和肉燥飯相比，肉燥飯的GI值較低，但熱量較高。低GI食物吃多也會血糖高，只是高的比較慢，如果吃錯，還是會發胖！像是培根火腿、花生堅果、鮮奶油、香腸臘腸、油豆腐等都是低GI但卻高熱量的食物。

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