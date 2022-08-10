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PTT必推的「金光粉底」更奢華了！邊上妝邊養膚、光澤感奶油肌輕鬆有

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

近年的粉底都講求擁有養膚效果，不僅可以打造出細緻的肌膚妝效，更重要的是上妝就如同做到保養，一整天帶妝都有好膚質，以下就盤點多款厲害的粉底液系列，身為底妝控真的會崩潰、直接選擇困難，因為每一款都實在好用又漂亮。

＃嬌蘭 24K純金光透精華粉底，35ml、售價3550元

▲粉底,粉底液,嬌蘭,YSL,資生堂,彩妝,。（圖／品牌提供）

嬌蘭最具知名度的24K純金光透精華粉底，可以說是早就叱吒美妝圈的頂級底妝，PTT早就有很多人推到爛，只要有預算都會直上這款粉底，因為它可以帶來的光澤度跟細膩感，早就不是一般粉底可以取代，這次升級添加85%青春煥采活膚成分，不僅能夠呵護肌膚，更重要的是遮瑕度也很強，瑕疵肌膚也可以像貴婦般散發自然光采，當然是今年度必買的粉底。

＃YSL 恆久完美無瑕持妝粉底，25ml、售價2600元

▲粉底,粉底液,嬌蘭,YSL,資生堂,彩妝,。（圖／品牌提供）

YSL在今年夏季全面更新的恆久完美無瑕持妝粉底，以添加77%的保養精華成分，為肌膚帶來年輕活力的質感，打造細緻持久的妝容效果，比起一般粉底較講求霧面、控油的天生美肌，維持一整天的完美妝感。

＃資生堂 東京櫃 水蜜光精華無瑕粉底，25ml、售價1200元

▲粉底,粉底液,嬌蘭,YSL,資生堂,彩妝,。（圖／品牌提供）

資生堂全新推出的水蜜光精華無瑕粉底，獨家金平糖美肌粉末及美肌遮瑕粉末，擁有高遮瑕力塗抹後，轉換成自然水潤柔膚效果，彷彿「人間橡皮擦」般，粗大毛孔瞬間隱形，注入比以往多240%的高效滲透潤澤精華，擦粉底就像是在擦精華液般水嫩。

關鍵字：

粉底, 粉底液, 嬌蘭, YSL, 資生堂, 彩妝

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