天熱吃正好！營養師傳授3款「清爽芽菜料理」，減脂又開胃

▲爽口的芽菜料理很適合夏天食用。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣熱到讓人沒胃口，營養師余朱青建議夏季可以試試幫助減脂開胃的芽菜，不僅料理方式簡單，大人小孩都適合食用，以下3款芽菜食譜，一起動手來做做看！

#雞絲涼拌綠豆芽

材料：綠豆芽約200克、適量雞胸肉

調味料：蒜末、白芝麻、1勺醬油、2勺香醋、1勺蠔油

做法：先將綠豆芽菜和雞胸肉洗乾淨，各自用水汆燙，之後將雞胸肉撕成絲，最後將準備好的食材，倒入調好的醬料中，攪拌均勻即可享用。

營養師提醒，芽菜低脂且低熱量，富含維生素C和纖維質，再搭配雞胸肉，營養均衡又全面。

#蒜味涼拌黃豆芽

材料：黃豆芽約200克、適量豆乾

調味料：蒜末、白芝麻、2勺醬油、3勺醋、1勺辣椒粉(再淋上燒熱的熱油)

做法：將黃豆芽菜及豆乾洗乾淨，汆燙後撈出備用；將調味料和食材攪拌均勻，最後撒上香菜和香油即可。

營養師提醒涼拌芽菜中加入大蒜，可以幫助防癌、預防心血管疾病和食物中毒。

#韓式涼拌黑豆芽

材料：黑豆芽約200克、少許韭菜

調味料：蒜末、辣椒粉、1勺鹽、白糖、芝麻油、3勺醬油、熱油（淋在汆燙過的黑豆芽上）

做法：黑豆芽加一勺鹽汆燙6分鐘，過涼水之後，再將食材倒入調味料中攪拌均勻。

營養師分享黑豆芽是補充鈣質的好選擇，鈣質能夠幫助骨骼和牙齒發育。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

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