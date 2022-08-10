第一眼看到什麼動物？一張圖測試你「最近壓力是否破表」

編輯／Lily

現代人生活忙碌，工作壓力大，你的壓力已達高標了嗎？一張圖就能測出你的壓力到底有多大，要記得適合紓壓有益身心，趕快來測測看吧！

▲從看出的動物，精準剖析你最近的壓力來源。（圖／翻攝自小紅書）

觀察上方圖片，第一眼看到的是什麼動物呢？

A.大象或老鼠



B.海豚或貓咪



C.駿馬或小鳥



D.狗或是其他動物

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選擇A 大象或老鼠的你

最近覺得悶悶的，做什麼事情都提不起勁，找不到目標，什麼都不想做，外人對你的期望太重，導致於有很多無形壓力讓著你喘不過氣來，你應該找時間休個短暫假期，休息一下再出發。

選擇B 海豚或貓咪的你

最近的你可能換了一個新環境，身邊大事小事不斷，但你的抗壓力很強，很會調整自己的心態，目前的你還能撐得住，有時間可以和朋友聚聚聊一聊，放鬆心情就當是充電，助你迎接下一個挑戰。

選擇C 駿馬或小鳥的你

你生活很有自己的節奏，不太會隨著他人起舞，相信只要努力就能得到回報，可能你只是工作崗位的小小螺絲釘，但你仍保有熱情努力拚搏，內心平靜的你，不管遇到什麼都能應付得不錯。

選擇D 狗或是其他動物的你

你做事喜歡按部就班，列了計劃就想要盡力完成，但稍有強迫症的你，總希望一切都在你控制中，只要不如你意，你就會煩躁不安，其實你的壓力都是自己給自己，要記得任何事情只要盡力了，就無愧於心，放過自己吧！