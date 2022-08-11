碧昂絲派對上穿超辣與老公放閃！　裙子包不住豐臀直接「出界」

記者王則絲／台北報導

西洋天后碧昂絲（Beyoncé）上月底帶著她的新專輯《Renaissance》睽違六年回歸，為慶祝最新專輯造成的轟動，日前碧昂絲在紐約舉辦了私人慶功派對，並在IG上曝光造型，只見她不只是開深V秀渾圓美胸，裙襬更包不住豐臀、直接超出裙裝兩側界線，臀部曲線畢露，辣到讓人不知目光該放哪裡。

▲碧昂絲在派對上與老公大方放閃。（圖／翻攝自IG@beyonce）



碧昂絲將慶功派對取名為「Club Renaissance」來呼應專輯，包括老公Jay-Z、父母以及演藝圈裡重量級的好友們都獲邀來到現場，碧昂絲與老公兩人還不忘大方放閃、親密合照。

▲碧昂絲的派對造型。（圖／翻攝自IG@beyonce）



碧昂絲會後也在IG上陸續釋出她的派對造型，她選穿設計師Timothy White訂製的黑色水鑽高衩連體衣，從墊肩延伸到手套的布料襯托女皇姿態，大開深V展露渾圓半球，並藉由Tiffany & Co.的鑽石耳環與戒指凸顯主角身份，腳踩Giuseppe Zanotti的高跟鞋，同樣佈滿了水鑽來呼應造型，手上的小手拿包也充滿巧思，是以黑膠唱盤的造型呈現，上頭還寫上Renaissance與專輯發行日期。

▲裙襬包不住碧昂絲的豐臀，從背後看臀部曲線直接從側邊出界。（圖／翻攝自IG@beyonce）



這身火辣的裝扮，從正面看是開高衩的設計，讓碧昂絲豐滿的蜜大腿完整顯現，而背面則是有垂墜裙襬，但完全是包不住碧昂絲的性感巨臀，臀部直接從側邊出界，讓人再次驚嘆這不科學的腰臀比例。

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