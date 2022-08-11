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Lisa額頭門戶大開＋新髮色網喊：認不出！BLACKPINK預告照全員美翻

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK近日迎來6週年紀念日，並宣布將在8月19日推出新單曲《Pink Venom》，相隔兩年的回歸作品讓全球粉絲都超期待，而現在官方IG釋出了一波新歌預告照，率先公開全員的造型，每個人都美翻天，但其中Lisa不只換了深髮色，額頭還門戶大開，讓粉絲們表示：「差點認不出。」

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK最新單曲預告個人照出爐。（圖／翻攝自IG@blackpinkofficial）

好消息不只一件，BLACKPINK日前還公布世界巡迴演唱會檔期「BORN PINK World Tour」，全球粉絲都要沸騰了，且在明年3月就會來到台灣高雄開唱，消息一出瞬間在網上引發熱論。

此時，BLACKPINK官方為宣傳新歌率先釋出全員預告個人照，Jisoo超殺眼神望穿鏡頭，Jennie一件前衛風格的低胸挖洞裝，傾瀉她獨有的純欲性感，Rosé則是將原先的淺金髮染得更灰白了，炸裂的睫毛妝容電暈粉絲，全員都美翻天，不過其中就屬Lisa的造型最讓大家驚喜。

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK最新單曲預告個人照出爐。（圖／翻攝自IG@blackpinkofficial）

近期Lisa還是主要以金色短髮為主，不過可以發現她逐漸留長頭髮，並不斷嘗試露出額頭，為新造型做個轉換的心理準備，然而這次Lisa於預告照中的造型明顯大改變，不只是染成了深粉棕色的髮色、變成長直髮，瀏海也完全消失了，額前「門戶大開」，讓五官又顯得更為立體，許多粉絲們都表示：「差點認不出！」但獲得的是一面倒的好評，可見「人間芭比」不是叫假的，絕美模樣驚艷全網。

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自IG）

▲Lisa近期IG上的造型還是以金色短髮為主。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

►不斷出現相似造型被指得了「Jennie病」　Yeri首次親自正面回應

►IU新廣告挑戰「黑絲網襪」洩女人味　華麗造型回歸「滿月」巔峰

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, Jennie, Jisoo, Rose, Rosé, Pink Vemon

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