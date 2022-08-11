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日網超準「無人島」心理測驗！從「唯一攜帶物品」秒看你的內在性格

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▲▼ 日網超準無人島心理測驗看內在性格 。（圖／攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

每個人在面對他人時，為了形象、為了保護自己或種種原因，多少都會稍微隱藏點真實的自己，但處於極端狀態下，人的真實性格就會顯現出來。先前日本網上有個「無人島心理測驗」爆紅，在沒有人能依靠的情況下，只能帶一樣東西前往無人島，而從挑選的東西就能看出一個人隱藏在外在形象下的真實性格，快來看看你是哪一種類型？

【測驗問題】

如果要前往無人島生活，只能帶著一項東西，且不能依靠任何人，這樣的情況下，你會選擇攜帶以下4種物品哪一種？

A.毛毯

B.乾麵包

C.一瓶水

D.心儀對象的照片

在不能依靠任何的人的情況下，你會選擇的唯一一個攜帶物品，就能反映出在極端條件下，你的潛意識會怎麼做。

【解析結果】

▲▼ 日網超準無人島心理測驗看內在性格 。（圖／攝unsplash,pexels）

A.毛毯

毛毯可以溫暖身體，而身體暖和了，連心也會變得溫暖，因此選擇帶毛毯到無人島的人，其實有著如毛毯般很溫暖的內心。不熟的人會覺得他們平時看起來好像有點高傲，很有距離感、難以親近，但這類型人真實的個性是對人很溫暖柔和，很有同情心，也很珍惜感情。如果身邊的人碰到困難或有煩惱，他們也很願意主動幫助，因為他們認為人本來就該互相幫助，也很能懂希望獲得別人幫助的心情。

▲▼ 日網超準無人島心理測驗看內在性格 。（圖／攝unsplash,pexels）

B.乾麵包

選擇帶乾麵包到無人島的話，有了食物，就能延長存活的時間，因此是內心很堅強、很獨立自主的人。這類型的人不論遇到什麼困難，都不會輕易放棄，會憑著自己的力量，想盡辦法去面對難題，他們不習慣依賴別人，個性很堅忍、很自立自強。就算平時看起來是比較「柔弱」的印象，一旦遇到事情就會展現出堅強不服輸的毅力和心性，努力克服任何事。

▲▼ 日網超準無人島心理測驗看內在性格 。（圖／攝unsplash,pexels）

C.一瓶水

想要生存，水可說是最重要的必需品之一，選擇帶水到無人島的人是很聰明敏銳的人，觀察力、判斷力和掌握狀況的能力都很好，平時卻又會表現地比較謙虛、低調，是比較深藏不露的人。但一旦碰到什麼難題，也很願意運用自己的智慧和能力來解決問題，拯救大家，所以在許多人心中是很值得信賴的存在。

▲▼ 日網超準無人島心理測驗看內在性格 。（圖／攝unsplash,pexels）

D.心儀對象的照片

看著喜歡的人的照片，能幫助人消除寂寞、孤獨感，選擇帶心儀對象照片到無人島的人，平時看起來貌似獨立自主，但其實內心真實性格是很容易感到寂寞，愛撒嬌、有點黏人的個性。這類型的人很需要有人能讓他們訴說內心的煩惱，常會對親近的朋友家人流露出喜愛撒嬌、需要被安慰關愛的一面，是無法一個人生活的類型。

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 無人島, 日本, 日網, 真實性格, 個性, 形象

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