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夏日5款「卸妝新品」推薦，清除彩妝同時洗出水嫩感

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▲▼夏日5款「卸妝新品」推薦。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

想要擁有好肌膚，清潔卸妝絕對是第一步，忙了一整天，回家更該好好把臉上髒汙彩妝卸乾淨，根據自身膚質以及彩妝需求，挑選一款最適合你的卸妝產品吧！

▲▼夏日卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲KAI BEAUTY 超淨化眼唇卸妝液，150ml，580元。

專為嬌弱的眼唇肌膚設計的三重進化配方，溫和快速卸除頑固彩妝，防水眼線、睫毛膏通通沒問題，特別添加植萃修復成分，能在卸妝的同時呵護嬌嫩的眼唇肌膚。

▲▼夏日卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲肌膚之鑰 精萃光采卸妝油，200ml，2,000元。

含抗氧化的葡萄籽油，同時添加馬魯拉油、白芒花籽油、頂級摩洛哥堅果油幫助肌膚保濕滋潤，有效去除頑固彩妝和皮脂髒汙。

▲▼夏日卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲FANCL MCO速淨卸妝油，120ml，830元。

新添加熟成啤酒花精華，提升毛孔淨化效能，深入溶解角栓，並強化卸妝時的肌膚保水機能，改善毛孔阻塞、膚表粗糙問題，邊卸妝邊養護水嫩肌膚。

▲▼夏日卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲DARPHIN 全效舒緩淨膚水，200ml，1,500元。

蘊含全效舒緩系列核心高濃度舒緩配方，更全新加入諾麗果、紅百金花與益生精華，給予肌膚最純淨溫和的呵護，連眼周最嬌嫩的肌膚皆可使用。

▲▼夏日卸妝盤點。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM 全能亮顏潔顏乳，120ml，1,900元。

乳霜遇水拓為雪白的細緻泡沫，以輕柔的姿態帶走彩妝與雜質，多重的保濕成份留下柔軟的膚觸、洗出水潤剔透肌質。

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關鍵字：

卸妝, 盤點, 夏日, 新品

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