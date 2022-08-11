夏日必備香氛沐浴品！歐舒丹桂花還能去角質、艾瑪絲全身都能用

▲近來有不少品牌都推出香氛沐浴產品，清潔肌膚同時更散發香氣。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏天悶熱狂流汗，想噴香水又怕味道太重、容易膩人？快改用香氛沐浴品，洗去黏膩汗水、髒污的同時，更讓肌膚散發不過濃的宜人芳香，就像是肌膚天生自帶香氣，絕對是細節女孩必備的夏日香氛小心機。

▲歐舒丹 桂花去角質沐浴膠，250ml，NT$880。



擁有高人氣的歐舒丹「桂花香氛系列」，今年揉合清新果香及醇厚桂香，融入木質調溫和底蘊，推出桂花香氛美體油及桂花去角質沐浴膠2款限量新品。其中沐浴膠的凍狀質地源自天然植物潔淨因子，細緻泡沫能溫和潔淨肌膚，蘊含桂花萃取與天然杏仁殼顆粒，能潔淨肌膚同時溫和去除身體老廢角質，重現柔嫩膚觸，同時帶有清新桂花香氣。

▲ORIBE 淨透水潤潔膚露（蔚藍海岸），300ml，NT$1,560。



美國奢華專業美髮品牌ORIBE，以品牌享譽已久的經典香氣延伸至潔膚護膚，以3款全新香氣「蔚藍海岸」、「綠漠沙丘」和「花城香谷」推出潔膚露及身體乳。添加甜杏仁、白芒花、琉璃苣油、米油、胡蘿蔔根萃取物等，溫和潔淨同時有效滋潤肌膚、防止乾燥，使肌膚柔軟並散發持久宜人香氣。

▲艾瑪絲 每日健康洗髮沐浴露，520ml，NT$320。



草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲，今年夏季將頭皮專業延伸到肌膚淨化，推出全新洗沐系列「每日健康洗髮沐浴露」，以草本植物萃取搭配有機蘆薈、水解小麥蛋白、維他命E等3大精華成分，擁有親膚溫和的胺基酸細緻泡沫，可洗髮、全身沐浴、潔顏，全家大小皆可用，共推出沐癒天竺葵、暖陽玫瑰及甦醒純花3款草本植萃香氣，清新草本花香讓沐浴時光更清新療癒。