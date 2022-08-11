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「紅髮娜娜」生圖洩美腿終結發胖謠言　眼鏡造型網歪樓：麻辣教師

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近日現身機場，被捕捉到全新紅髮色造型，在粉絲們之間掀起一陣話題，然而日前「紅髮娜娜」便頂著新造型出席精品活動，迷你裙下一雙白皙美腿終結發胖謠言，就連生圖也一樣筆直纖細，不過套裝加上眼鏡的造型，讓網友們忍不住歪樓：「像訓導主任」、「麻辣教師」。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜在機場曝光了最新的紅髮造型。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜在機場被媒體鏡頭捕捉到新髮色後，自己也在IG上發布了一系列機場穿搭造型，對於鮮亮的紅髮色，網友們持兩派意見，一是認為歐陽娜娜不適合這髮色，二是認為娜娜一直嘗試新風格很好，不過看到歐陽娜娜的牛仔迷你裙穿搭下，展露出的一雙白皙大腿，網友則是一致表示：「娜娜是否胖了？」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜出席公開活動，纖細美腿終結發胖謠言。（圖／翻攝自微博）

緊接著，歐陽娜娜便頂著全新髮色出席Salvatore Ferragamo的眼鏡系列活動，她身穿黑色西裝搭配皮革迷你裙，曬出一雙纖細筆直的美腿，連生圖也有清晰可見的大腿縫，加上尖頭高跟鞋的助攻，更顯逆天，同時也藉此化解了網友們對她是否發胖的質疑。

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜出席活動生圖流出。（圖／翻攝自微博）

不過這樣以套裝搭配上眼鏡的造型，讓不少網友都產生聯想，忍不住歪樓：「歐陽娜娜好像訓導主任」、「日本女老師」、「像是學生扮老師」、「麻辣教師？」

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關鍵字：

歐陽娜娜, 紅髮, 紅髮娜娜

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