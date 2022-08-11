fb ig video ETtoday search mobile

F1冠軍成「最會穿粉色」的男人！Zendaya一出手Pink PP熱潮狂燒

>

記者鮑璿安／台北報導

自今年3月巴黎秋冬時裝周起，一種鮮艷粉色攻佔社群，那便是Valentino專屬的「Pink PP」，如今創意總監 Pierpaolo Piccioli帶來了全新形象照，由品牌代言人千黛亞（Zendaya）出鏡演繹秋冬系列單品。還請到F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士（Sir Lewis Hamilton），成為品牌首位男性DI.Vas廣告企劃人物，男性穿著粉色一點也不奇怪。

Pierpaolo Piccioli擅長運用單色系創作，「Pink PP」被他寄託了活力與自由，在攝影師Michael Bailey Gates 的鏡頭下，Zendaya 身穿收腰洋裝搭配同色絲襪以及厚底高跟鞋，讓身型無限延展，手拎Valentino Garavani One Stud 鉚釘包，柔美色系與硬挺線條帶來強烈對比。另也詮釋了較為正式的套裝，官方形容：「鏡頭捕捉的每一個瞬間，都成就了一幀幀富於動感的大片。」

▲Zendaya 。（圖／品牌提供）

▲Zendaya 。（圖／品牌提供）

▲品牌代言人千黛亞、F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士出鏡品牌「Pink PP」形象照。（圖／品牌提供）

比較特別的是，作為 Valentino 首位男性 DI.VAs 人物，F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士自有不同的粉色解法，將One Stud Sneakers捧在手中，不受限制演繹男性系列。

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲versace 。（圖／品牌提供）

▲全新ODISSEA系列立體橡膠 Medusa頭像非常神秘 。（圖／品牌提供）

下半年的精品運動鞋，還有Versace 全新ODISSEA系列，搭上強烈的未來感設計，並以太空旅行和繁星為靈感；從外觀就能發現，如同籃球鞋身的厚實感，與線條勾勒側面，令人想起流線型單車頭盔或乍現動感的未來太空船，分量感十足。當然，最為畫龍點睛的設計就屬立體橡膠 Medusa頭像，竟直接點綴在原本該是鞋帶的位置，為這款運動鞋定下神秘基調。

關鍵字：

VALENTINO, Pink PP, Pierpaolo Piccioli, Zendaya, Sir Lewis Hamilton

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

第一眼看到什麼動物？一張圖測試你「最近壓力是否破表」 Lisa額頭門戶大開＋新髮色網喊：認不出！BLACKPINK預告照全員美翻 常被誤認能減肥的5種「健康食物」！最後一個熱量比肥肉還高 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ 王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完 不斷出現相似造型被指得了「Jennie病」　Yeri首次親自正面回應 四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面