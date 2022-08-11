F1冠軍成「最會穿粉色」的男人！Zendaya一出手Pink PP熱潮狂燒

記者鮑璿安／台北報導

自今年3月巴黎秋冬時裝周起，一種鮮艷粉色攻佔社群，那便是Valentino專屬的「Pink PP」，如今創意總監 Pierpaolo Piccioli帶來了全新形象照，由品牌代言人千黛亞（Zendaya）出鏡演繹秋冬系列單品。還請到F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士（Sir Lewis Hamilton），成為品牌首位男性DI.Vas廣告企劃人物，男性穿著粉色一點也不奇怪。

Pierpaolo Piccioli擅長運用單色系創作，「Pink PP」被他寄託了活力與自由，在攝影師Michael Bailey Gates 的鏡頭下，Zendaya 身穿收腰洋裝搭配同色絲襪以及厚底高跟鞋，讓身型無限延展，手拎Valentino Garavani One Stud 鉚釘包，柔美色系與硬挺線條帶來強烈對比。另也詮釋了較為正式的套裝，官方形容：「鏡頭捕捉的每一個瞬間，都成就了一幀幀富於動感的大片。」

▲品牌代言人千黛亞、F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士出鏡品牌「Pink PP」形象照。（圖／品牌提供）

比較特別的是，作為 Valentino 首位男性 DI.VAs 人物，F1世界冠軍得主路易斯漢米爾頓爵士自有不同的粉色解法，將One Stud Sneakers捧在手中，不受限制演繹男性系列。

▲全新ODISSEA系列立體橡膠 Medusa頭像非常神秘 。（圖／品牌提供）

下半年的精品運動鞋，還有Versace 全新ODISSEA系列，搭上強烈的未來感設計，並以太空旅行和繁星為靈感；從外觀就能發現，如同籃球鞋身的厚實感，與線條勾勒側面，令人想起流線型單車頭盔或乍現動感的未來太空船，分量感十足。當然，最為畫龍點睛的設計就屬立體橡膠 Medusa頭像，竟直接點綴在原本該是鞋帶的位置，為這款運動鞋定下神秘基調。