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風・Luxury／珠寶經典變身華麗錶　金質圓珠繞錶圈超Ｑ　

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▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée腕錶30mm，以及Perlée pearls of gold手鐲、Perlée 5排金質圓珠手鐲、鑽石耳環與Perlée clovers吊墜。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌跨足腕錶領域，藝術美學與精湛工藝成功收服貴客，特別從經典珠寶作品延伸的腕錶，不僅單戴出色，亦能與既有的珠寶收藏配成套，包括法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、瑞士珠寶腕錶名家伯爵（PIAGET）、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）等各有代表作，梵克雅寶旗下Perlée系列一次推出2種錶款，讓日常與隆重場合均有完美選擇。

▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée腕錶23 mm，搭配黃K金錶殼、璣鏤飾紋珍珠母貝錶盤及黃K金鍊帶，未定價。

梵克雅寶自1920年代開始運用金質圓珠，勾勒寶石的輪廓，1948年起更呈現碩大的面貌，在Couscous及後來的Bagatelle系列施展迷人魅力，成為俏皮活潑的重要元素，包括動物胸針、Alhambra系列都可見其身影。2008年起可愛圓珠當主角，推出Perlée系列，近日不僅壯大珠寶陣容，也加入2款腕錶樣式，一款圓形錶圈由兩排黃K金圓珠簇擁，搭配鐫刻璣鏤放射飾紋的珍珠母貝、縞瑪瑙或黃K金面盤，當中4款為錶徑23mm的秀氣設計，1款錶徑30mm，每只腕錶均配備可替換的羅緞錶帶，以及一枚自選的彈性錶帶，另備有以金質圓珠組成的鉸件扣連而成鍊帶。

▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Perlée腕錶23 mm，璣鏤飾紋縞瑪瑙面盤搭配黑色羅緞鍊帶，269,000元。

更華麗之作是靈感源自「you and me」珠寶的手鐲錶，將兩個大小不一的圖騰並置於圓珠圍攏的開口手鐲兩端，較大的寶石圓蓋可360度旋轉彰顯或隱藏面盤，另一較小的圓形圖騰則鑲嵌彩寶或鑽石，3款新作的組合分別為紅玉髓對比黑色彼得石、綠松石烘托美鑽石、以及綠松石搭配珊瑚，寶石周圍與手鐲環圈均飾以招牌的金質圓珠。

▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Perlée Toi & Moi腕錶鑲鑽石、紅玉髓、黑色彼德石、白色珍珠母貝款（左）未定價，黃K金鑲鑽石、綠松石、白色珍珠母貝珠寶錶1,220,000元。

伯爵將佩戴樂趣融入創作之中，1990年發表能自由旋轉圓環的Possession系列珠寶而大受歡迎，進而設計錶圈也能旋轉的Possession腕錶，品牌亞太區大使孔曉振透露今夏她最愛的款式，為18K玫瑰金錶圈鑲41顆約0.98克拉鑽石與單顆紅寶石、時標點綴11顆紅寶石的新款，搭配紅色錶帶洋溢熱情活力，限量188只。

▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）

▲南韓女星孔曉振夏日選戴伯爵限量188只的Possession錶，面盤時標點綴紅寶石，493,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

海瑞溫斯頓則將創辦人海瑞溫斯頓先生對祖母綠型切工鑽石的熱愛，延伸至珠寶錶設計，創作猶如祖母綠切工寶石的八邊形輪廓的Emerald Signature腕錶，從最初的白鑽款再加入新色，白鑽與藍寶石一圈一圈排列，錶蓋中央點綴祖母綠切工藍寶石，旋開後顯露珍珠母貝面盤，搭配藍色系緞面錶帶風格優雅，令人驚喜的是還有多種佩戴方式，因腕錶配備一條鑲嵌12顆圓形明亮式切工鑽石的18K白金項鍊和一條的緞面絲帶，可轉換成項鍊。

▲▼ 珠寶錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Emerald Signature 頂級珠寶腕錶藍寶石款，1,715,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）

►伯爵錶機芯螺絲消失！　華麗變身藏在藍寶石下

►愛馬仕億元錶展襲台　1900萬鑽錶、超限量工藝錶坐鎮
 

關鍵字：

風Luxury, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, Harry Winston, 海瑞溫斯頓, PIAGET, 伯爵

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