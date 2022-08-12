Ella用檸檬黃色行李箱可愛爆！韓女星拖著同款時髦碾壓機場

記者王則絲／台北報導

旅行時在機場行李轉盤上找不到自己的行李箱，是許多人都曾發生過的糗事，這時心裡會想如果選擇的是一個特殊色的行李箱，就能更方便了。像是Ella（陳嘉樺）分享最近使用的RIMOWA檸檬黃色行李箱，就可愛炸裂，韓國女星李是英也拖著同款前往瑞士遊玩，時髦的外型讓她輕鬆時髦碾壓機場。

▲Ella使用檸檬黃色的RIMOWA Trunk Plus行李箱。（圖／翻攝自IG@him_ella0618）

現在漸漸可以開始規劃出國旅行了，想要保持旅程輕鬆開心的心情，一個好用又漂亮的行李箱是很重要的，如果行李箱很難拖的話甚至會影響一整趟旅行的心情，但RIMOWA就不會有這個問題，且今年夏天推出的季度新色中，這款「檸檬黃色」行李箱系列，最受到各國名人的喜愛。

▲李是英和許多國外名人、網紅也都選擇這款檸檬黃色行李箱出遊，成為身上的時髦單品。（圖／翻攝自IG@leesiyoung38、adinadathomas）

RIMOWA今年夏季新推出的季度新色靈感法國普羅旺斯的迷人景致，其中南法盛產的檸檬便成為本次主角，此外當地知名的薰衣草田，則成為另一新色主題。除了Ella與李是英，YouTuber劉芒稍早也使用這款檸檬黃色行李箱前往香港，另外她還示範了Personal小包。

▲劉芒形容顏色可愛得像是芒果泥冰棒。（圖／翻攝自IG@lioumonn）



今年夏天日系輕奢行李箱CROWN也帶來了繽紛的色系選擇，CROWN將Boxy胖胖箱系列轉換為瘦高的外型，同時變得更加輕量，推出4款可愛的軟嫩顏色，包括鼠尾草綠、浪漫粉、暖心黃與時尚灰。

▲日系輕奢CROWN BOXY胖胖箱系列。（圖／品牌提供）



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