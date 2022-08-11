高雄skmpark outlet開幕民眾掃貨秒刷30萬　24個新品牌逛起來！

▲高雄skmpark正式開幕，迎來南台灣獨家BURBERRY Outlet店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／高雄報導

新光三越體系首間Outlet「skmpark」，在進行超過半年的試營運之後，今（8／11）正式開幕，即便在平日上班日，仍吸引許多民眾到場逛街看表演，而免費搭乘的旋轉木馬更是排長龍，業者表示，開幕除了祭出眾多優惠之外，也比試營運開幕時新增24個品牌，其中最受注目的就是BURBERRY南部獨家Outlet店，最低4折起，更有民眾搶運動聯名商品一刷就是30萬元不手軟。

▲開幕當天推出旋轉木馬免費搭，民眾頂烈日排長龍體驗。

skmpark之前為草衙道購物中心，去年4月宣布轉型成為Outlet型態，成為新光三越體系下首間Outlet Mall，蔚為話題，今年1／26開幕試營運，當時以COACH最大Outlet店打頭陣，之後陸續進駐BURBERRY、Michael Kors、Calvin Klein、Tommy Hilfiger等名品品牌，目前已有200個品牌數，今正式開幕，一大早未到開幕時間，大門口就出現排隊人龍，即使高雄烈日當空，也有民眾排隊免費體驗旋轉木馬，人氣沸騰。

業者表示，開幕跟試營運相比，再新增24個知名品牌，包括Burberry、Michael Kors、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Polo, Porter、MiriaM Club、Monaco、Blueway、2020 Eyehaus、Comebuy Tea、Peanuts、Wildmeet、Colorsmith、Champion、添好運、春水堂、Friday’s、吳寶春、吃吃牛排、想想咖哩、安平小舖、小森熊、銀戀。

其中Burberry均為正櫃的過季商品，包包折扣從4折到75折不等，此外還有錢包、鑰匙圈與配件都很熱門，Michael Kors、Calvin Klein、Tommy Hilfiger也都有3折起的優惠，MiriaM更下殺到2折。

Skmpark副董吳昕昌表示，今年雖有疫情的不確定因素，但會員人數仍突破5萬人，比起轉型前整體有20%的成長，全館共有50個獨家品牌，日後也會持續引進更多名品，明年也將會更新遊樂設施，讓消費者能有新的體驗與娛樂選擇，現單日最多來客可突破4萬人次，館內藏壽司、T.G.I FRIDAYS等親子餐廳也大受歡迎，最多單月業績能達到1000萬元。



開幕首7日於skmpark消費滿2,000元可獲抽獎機會，iPad Air首七日天天抽；消費滿1,500元，送樂扣樂扣咖啡隨行杯，限量500份。每週末則推出滿額贈品，針對金卡及白金卡會員8／11至8／14消費滿2萬元送CHIMEI分離式料理鍋(EP-25MC40)，限量100份；8／18至8／22消費滿2萬元贈WMF PROFI-PFANNEN 24cm煎鍋，限量100份；8／25至8／28消費滿1.5萬元贈KOLIN定時涼風大廈扇(KF-UD318)，限量100份。