周子瑜拉下外套大露香肩　加碼秀美腿當「帶貨王」

▲周子瑜收到品牌送的花束與蛋糕，開心眨眼露出俏皮表情。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團TWICE台灣成員周子瑜今年成為南韓服飾品牌ZOOC代言人，迅速成為「帶貨王」，她所穿的同款經常賣到斷貨，更成為網路代購的目標商品。近日她為品牌進棚拍攝秋冬新品，她搶先曝光幾套新造型，當中一套紅色毛呢迷你裙套裝，不僅讓她大秀美腿，她還刻意拉下外套露出香肩，成功吸睛。

▲周子瑜刻意外套不穿好露出香肩，加碼秀美腿。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）



周子瑜連po多套ZOOC新造型，包括青春活潑的紅色毛呢裝、沉穩優雅的灰色大衣、OL風格的黑色套裝等，她透露下一季有許多漂亮衣服，她很感謝攝影將她拍得這麼好，希望粉絲也喜歡。收工時她收到品牌送的花束與蛋糕，開心眨眼擺出俏皮表情，又讓網友融化了。

▲周子瑜換上優雅沉穩的灰色大衣。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）





▲周子瑜的OL風格黑色套裝造型。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

高人氣的周子瑜也讓國際一線精品重視，7月她到日本宣傳，出發時的「機場時尚」是全套GUCCI裝，而回程時又拎著GUCCI與adidas聯名系列的馬銜鍊手提包，讓人好奇是否是「代言的前奏」。

▲周子瑜7月到日本時，全套GUCCI穿搭引發好奇是否為代言的前奏。（圖／翻攝princesschwey IG）

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