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「羽球王子」王子維搶戴時尚智能錶　商務、運動一錶搞定

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▲▼ TAG Heuer,Montblanc 。（圖/公關照）

▲羽球國手王子維搶先佩戴萬寶龍Summit 3智能腕錶。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）、TAG Heuer（泰格豪雅）搶進智能錶市場，推陳出新不斷加入更貼合生活所需功能，萬寶龍全新Summit 3智能錶即搭載最新版本的Wear OS by GoogleTM和多種應用程式，完美融合商務與日常功能，吸引「羽球王子」王子維、《全明星運動會》表現亮眼的房思瑜搶先體驗其強大性能，也親自示範此為男、女都能駕馭的時尚錶款。

▲▼ TAG Heuer,Montblanc 。（圖/公關照）

▲萬寶龍中性風格的Summit 3智能錶，房思瑜也能輕鬆駕馭。

萬寶龍Summit 3系列智能腕錶搭載一系列的健康應用程式，包括計步功能、睡眠監測和血氧測量等，而健身應用程式經過改良後，可同步記錄多種不同的運動型態，同時內建的Google Maps程式、Google Pay，讓生活更便利；不僅功能升級，外型也講究，以輕量鈦金屬打造錶徑42毫米錶殼，共有3種款式，分別為灰色錶殼搭黑色小牛皮和藍色橡膠錶帶、黑色鈦金屬錶殼配黑色小牛皮和黑色橡膠錶帶，以及雙色鈦金屬錶殼搭英倫綠小牛皮錶帶和黑色橡膠錶帶，而可換置面盤則結合品牌經典錶款1858系列、寶曦系列與Geosphere世界時間可供變化。

▲▼ TAG Heuer,Montblanc 。（圖/公關照）▲▼ TAG Heuer,Montblanc 。（圖/公關照）

▲▼ TAG Heuer,Montblanc 。（圖/公關照）

▲萬寶龍Summit 3系列智能腕錶共有3種款式，各43,200元。

TAG Heuer也在智能錶市場展現雄心，旗下TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶內建游泳、單車、高爾夫球、跑步等運動應用程式，能輕鬆設定個人健身計畫與指導，更令人驚喜是結合潮流科技支援NFT（非同質化代幣）功能，可將收藏的NFT作品透過已配對的手機上傳至腕錶的全新Lens錶面，展現個人獨有品味。

▲▼ TAG Heuer,Montblanc 。（圖/公關照）

▲TAG Heuer Connected Calibre E4藍色智能腕錶，67,300元。（圖／TAG Heuer提供）

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關鍵字：

王子維, 房思瑜, 萬寶龍, Montblanc, TAG Heuer, 泰格豪雅

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