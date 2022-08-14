宜蘭超人氣冰品TOP 6　藍色富士山、墨魚汁霜淇淋夏天必吃

圖、文／MENU美食誌

炎炎夏日來襲！宜蘭6間人氣冰品推薦，這個夏天就是要吃好吃滿，沁涼的冰品絕對是炎夏的救贖！

小亀有かき冰／KAKIGORI 店

宜蘭縣宜蘭市

宜蘭火車站附近相當有質感的日式老宅冰店，主打抹茶系列甜品，圓滾滾的球形刨冰，配上甜而不膩又帶有甘醇微苦的抹茶，讓人一吃就著迷。

▲抹茶刨冰（圖／美食客瑱提供）

小島日和

宜蘭縣羅東鎮

位於羅東夜市附近的網美日式刨冰店，老闆在裝潢和擺設上非常用心，主打繽紛的浮誇系冰品，推薦藍色富士山，法國藍柑橘醬和優格醬的清爽滋味，適合悶熱的夏日！

▲藍色富士山（圖／美食客土的美食地圖提供）

NATURAL 天然.手作

宜蘭縣蘇澳鎮

店家販售使用天然水果製作而成的冰沙、果汁、霜淇淋，絕不添加人工色素與香精，推薦墨魚汁+曼波魚霜淇淋，將轟黑的墨魚汁加鮮奶製作而成，十分新奇！

▲墨魚汁+曼波魚霜淇淋（圖／美食客Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

小水牛

宜蘭縣宜蘭市

位在宜蘭市區內，店內環境簡單、舒適又乾淨，食材都是真材實料，綿密的雪花冰，消暑又清涼，擺盤大方，不只好吃也好拍！

▲巧克力雪花冰。（圖／美食客阿佳食記-挑嘴美食提供）

CP CHEESE FACTORY 超品起司烘焙工坊

宜蘭縣宜蘭市

以起司為主題的觀光工廠，充滿許多創意的起司料理，除此之外絕不能錯過外型浮誇的水果冰，選用西瓜作為容器，配上一球球的果肉和藏在下面的冰淇淋，整個吃下來絕對很滿足！

▲西瓜球水果冰。（圖／美食客pe吃pe喝 提供）

小山丘刨冰

宜蘭縣冬山鄉

藏身於宜蘭冬山鄉的日系質感刨冰店，提供伯爵蘋果、野莓鳳梨、椰漿芒果等三到四種口味，醬汁是店家每日手工熬製而成，甜度適中，不會過於甜膩！

▲野莓鳳梨。（圖／美食客GraceW提供）



防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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