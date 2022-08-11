秀英撞衫宋慧喬「深V透視薄紗」！　她撩人Pose性感程度更升級

▲少女時代成員秀英 。（圖／翻攝自秀英IG）

記者鮑璿安／台北報導

少女時代成員秀英轉戰演員成績亮眼，昨出席新劇《說出你的願望》發佈會，身穿FENDI 2022秋冬系列中的重點款式雪紡紗洋裝，輕薄材質襯托出仙氣，只不過被眼尖網友發現，宋慧喬早在7月於巴黎時就穿了同樣的款式，兩人雖差8歲，但宋慧喬的撩人姿勢直接扳回一城。

▲秀英身穿FENDI 2022秋冬系列雪紡紗洋裝出席新劇發佈會。（圖／翻攝自秀英IG）

少女時代時隔五年再次以完整體回歸，加上秀英的新劇發佈成為焦點，她更是集聚精品寵愛，身穿FENDI 2022秋冬系列雪紡紗洋裝亮相，輕盈的薄荷綠色系搭配上褶皺裙邊，創造出柔美氛圍，與她的纖細身材很搭調，胸前衣領則飾有Fendi O’Lock金色金屬帶扣，若隱若現透出美胸，將尺度拿捏得剛剛好，腳踩Sergio Rossi高跟鞋又別有一番風情。

▲宋慧喬身為FENDI韓國品牌大使在7月時演繹過該款 。（圖／翻攝自秀英IG）

而宋慧喬身為FENDI韓國品牌大使，自然是搶先穿著秋冬單品的藝人，她7月才出席品牌於巴黎舉辦的2022秋冬高訂系列大秀，當時的隱藏版造型就穿了這套雪紡紗洋裝。不過詮釋方式與秀英稍有不同，宋慧喬的內襯相較於跳色的薄荷綠要低調許多，更接近膚色，性感程度也升級不少，躺在沙發上的慵懶美照，吸引大票粉絲按讚支持。

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