fb ig video ETtoday search mobile

秀英撞衫宋慧喬「深V透視薄紗」！　她撩人Pose性感程度更升級

>

▲▼秀英 。（圖／翻攝自秀英IG）

▲少女時代成員秀英 。（圖／翻攝自秀英IG）

記者鮑璿安／台北報導

少女時代成員秀英轉戰演員成績亮眼，昨出席新劇《說出你的願望》發佈會，身穿FENDI 2022秋冬系列中的重點款式雪紡紗洋裝，輕薄材質襯托出仙氣，只不過被眼尖網友發現，宋慧喬早在7月於巴黎時就穿了同樣的款式，兩人雖差8歲，但宋慧喬的撩人姿勢直接扳回一城。

▲▼秀英 。（圖／翻攝自秀英IG）

▲▼秀英 。（圖／翻攝自秀英IG）

▲秀英身穿FENDI 2022秋冬系列雪紡紗洋裝出席新劇發佈會。（圖／翻攝自秀英IG）

少女時代時隔五年再次以完整體回歸，加上秀英的新劇發佈成為焦點，她更是集聚精品寵愛，身穿FENDI 2022秋冬系列雪紡紗洋裝亮相，輕盈的薄荷綠色系搭配上褶皺裙邊，創造出柔美氛圍，與她的纖細身材很搭調，胸前衣領則飾有Fendi O’Lock金色金屬帶扣，若隱若現透出美胸，將尺度拿捏得剛剛好，腳踩Sergio Rossi高跟鞋又別有一番風情。

▲▼秀英 。（圖／翻攝自秀英IG）

▲宋慧喬身為FENDI韓國品牌大使在7月時演繹過該款 。（圖／翻攝自秀英IG）

而宋慧喬身為FENDI韓國品牌大使，自然是搶先穿著秋冬單品的藝人，她7月才出席品牌於巴黎舉辦的2022秋冬高訂系列大秀，當時的隱藏版造型就穿了這套雪紡紗洋裝。不過詮釋方式與秀英稍有不同，宋慧喬的內襯相較於跳色的薄荷綠要低調許多，更接近膚色，性感程度也升級不少，躺在沙發上的慵懶美照，吸引大票粉絲按讚支持。

►野生迪麗熱巴根本仙女降落！「緊身洋裝配拖鞋」藏不住極致比例

►郭采潔撞衫小S「一敗筆」輸了！　王心凌領軍《乘風破浪》全員芭比粉

關鍵字：

秀英, 少女時代, W magazine, 宋慧喬, 撞衫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想

一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

Lisa額頭門戶大開＋新髮色網喊：認不出！BLACKPINK預告照全員美翻 高雄skmpark 8／11開幕COACH全年2折起　開幕優惠總整理！ 第一眼看到什麼動物？一張圖測試你「最近壓力是否破表」 王心凌登《WWD》打開國際知名度　曝「1關鍵」精品資源接不完 常被誤認能減肥的5種「健康食物」！最後一個熱量比肥肉還高 不斷出現相似造型被指得了「Jennie病」　Yeri首次親自正面回應 四星「茹曦酒店」一泊一食每人1440元　必攻新景點、美照拍不完

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面