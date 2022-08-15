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喜歡酷企鵝還是美樂蒂？超Q驅蚊貼片+八爪風扇大特價　外出超方便

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文／C編

夏季蚊蟲多，到戶外尤其帶著小孩，一定要準備防蚊用品，以免被叮咬，除了搔癢難耐、抓個不停易破皮，若是過敏或變成「紅豆冰」更麻煩，因此「Her森森」推出「三麗鷗獨家驅蚊貼片8盒＋八爪風扇組合」，原價1580元、特價999元，可以幫助驅除蚊蟲，而且有三麗鷗的美樂蒂、酷企鵝、布丁狗等圖案，貼在身上超可愛。

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▲三麗鷗,驅蚊貼片,貼片,驅蚊,風扇,Her森森,。（圖／Her森森）

▲三麗鷗獨家驅蚊貼片8盒＋八爪風扇組合，原價1580元、特價999元，點我購買

這款驅蚊貼片專為孩童、孕婦設計，採用天然植物精油萃取，不含DEET，能全天候24小時持續防蚊，香茅精油的氣味天然不刺鼻，只要貼在衣服、包包或是娃娃車上，就可以形成天然的屏障，繼續守護身體不受到蚊蟲的叮咬。

不僅是成分天然不刺激，相較於一般坊間的驅蚊貼片，超可愛的三麗鷗圖案讓小朋友好喜歡，包括Little Twin Stars雙子星、酷企鵝、My Melody美樂蒂、布丁狗，可依喜好選擇組合，貼在身上俏皮又童趣，一盒20片、一次8盒，夠你用整個夏季。

這次組合還搭配可愛的八爪風扇，擁有130度廣角送風，水母觸手的設計可以夾在娃娃車上或站立在桌上，隨處都可以輕鬆放置，並能調控風力強弱，夏天外出涼爽必備，充飽電就可以輕鬆帶出門，超級實用。

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▲三麗鷗,驅蚊貼片,貼片,驅蚊,風扇,Her森森,。（圖／Her森森）

▲三麗鷗獨家驅蚊貼片8盒＋八爪風扇組合，原價1580元、特價999元，點我購買

「Her森森」推出「三麗鷗獨家驅蚊貼片8盒＋八爪風扇組合」，原價1580元、特價999元，無論防蚊貼片或隨身電扇，都是夏日必備，小孩開心在外玩耍，父母也更安心。

關鍵字：

三麗鷗, 驅蚊貼片, 貼片, 驅蚊, 風扇, Her森森

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