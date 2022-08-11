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落髮、出油好困擾！99%的女生都做錯的3個洗髮細節

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記者李薇／台北報導　圖／pexels、品牌提供

現代人生活壓力大，常常都有落髮或是出油的問題，除了可以多攝取好的蛋白質，來補充身體缺乏的營養，還有養成正常作息之外，有一些細節是很多人都容易犯的洗頭誤區，下次清潔的時候可以注意一下，避免這些小地雷，讓妳髮量爆棚！

▲Hair Rituel by Sisley,蔻蘿蘭,呂,洗髮,清潔,保養,。（圖／pexels、品牌提供）

1.只做一次清潔

幾乎99%的人都會犯的洗頭誤區，就是只做一次清潔，其實第一次洗的時候，通常都是頭皮的油脂、髒污等等，如果把這些東西一直又往頭上搓，很容易出現清潔不乾淨的狀況，建議第一次洗可以先快速帶走頭皮油垢，接著再進行第二次清潔，可以搭配適當的按摩，再沖洗，會比只洗一次要清爽潔淨很多。

▲Hair Rituel by Sisley,蔻蘿蘭,呂,洗髮,清潔,保養,。（圖／pexels、品牌提供）

2.水溫過高

尤其是在冬天的時候，台灣人大多喜愛洗個熱水澡，不知不覺溫度就容易過高，這樣其實會刺激頭皮毛囊，而且會帶走更多的油脂，造成頭皮過乾的狀況，其實只要微溫的水溫，就可以充分把髒污洗淨，不宜用太燙的水溫過度清潔。

▲Hair Rituel by Sisley,蔻蘿蘭,呂,洗髮,清潔,保養,。（圖／pexels、品牌提供）

3.泡泡洗頭皮

一般人洗頭髮，都是擠了洗髮精就往頭上抹，其實這樣不是正確的方式，應該是先在手上搓出泡沫（也可以用起泡器打出泡沫），透過泡沫把頭皮上面的髒污帶走，才可以做到最恰當的清潔，不會過猛、也不會有洗不乾淨的感覺。

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▲Hair Rituel by Sisley,蔻蘿蘭,呂,洗髮,清潔,保養,。（圖／pexels、品牌提供）

「植物美容學」專家的Hair Rituel by Sisley全新推出「油頭命定洗髮精」，裡面添加紅沒藥醇、爪哇茶萃取、馬鞭草萃取、迷迭香萃取等各種植物精華萃取，可以幫助頭皮放鬆舒壓的同時，帶走惱人的油垢，洗完不僅超級清爽，髮絲更是豐盈有光澤。

蔻蘿蘭 頭皮淨化涼感洗髮精，400ml、售價850元

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裡面含有水薄荷萃取、溫和潔淨因子，在洗頭的時候可以帶來涼感的效果，同時帶有淡淡的薄荷香氣，可以幫助頭皮去除異味，帶走髒污，非常適合油性或是中性頭皮使用，讓髮絲在夏季也能輕盈飄逸。

呂 新韓方薄荷強效控油洗髮精，400ml、售價320元

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透過新的韓方成分，包括：發酵薄荷液、松針、綠茶、魚腥草、竹子樹液等，幫助頭皮吸附油脂以及髒污，透過洗髮的過程，讓頭皮重現潔淨乾爽，不添加合成色素、礦物油等成分，洗完散發清新尤加利森林與檸檬的香氣，非常舒壓。

關鍵字：

Hair Rituel by Sisley, 蔻蘿蘭, , 洗髮, 清潔, 保養

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