落髮、出油好困擾！99%的女生都做錯的3個洗髮細節

記者李薇／台北報導 圖／pexels、品牌提供

現代人生活壓力大，常常都有落髮或是出油的問題，除了可以多攝取好的蛋白質，來補充身體缺乏的營養，還有養成正常作息之外，有一些細節是很多人都容易犯的洗頭誤區，下次清潔的時候可以注意一下，避免這些小地雷，讓妳髮量爆棚！

1.只做一次清潔

幾乎99%的人都會犯的洗頭誤區，就是只做一次清潔，其實第一次洗的時候，通常都是頭皮的油脂、髒污等等，如果把這些東西一直又往頭上搓，很容易出現清潔不乾淨的狀況，建議第一次洗可以先快速帶走頭皮油垢，接著再進行第二次清潔，可以搭配適當的按摩，再沖洗，會比只洗一次要清爽潔淨很多。

2.水溫過高

尤其是在冬天的時候，台灣人大多喜愛洗個熱水澡，不知不覺溫度就容易過高，這樣其實會刺激頭皮毛囊，而且會帶走更多的油脂，造成頭皮過乾的狀況，其實只要微溫的水溫，就可以充分把髒污洗淨，不宜用太燙的水溫過度清潔。

3.泡泡洗頭皮

一般人洗頭髮，都是擠了洗髮精就往頭上抹，其實這樣不是正確的方式，應該是先在手上搓出泡沫（也可以用起泡器打出泡沫），透過泡沫把頭皮上面的髒污帶走，才可以做到最恰當的清潔，不會過猛、也不會有洗不乾淨的感覺。

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