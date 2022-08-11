百達翡麗為高登鐘錶造限量白金腕錶　「全球唯一座鐘」現身收藏展

▲百達翡麗與高登鐘錶聯合舉辦50週年紀念收藏展。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

創立於1972年的高登鐘錶，從新加坡發跡拓展至亞洲多國，今年歡慶50週年，與合作夥伴百達翡麗（Patek Philippe，PP）聯手舉辦紀念收藏展，台北101專賣店成為亞洲第三站，展出限量白金款Ref. 5057G-010紀念腕錶、全球唯一的《新加坡天際線》琺瑯圓頂座鐘等大作，創造又一里程碑。





▲Ref. 5057R-001 高登鐘錶25週年紀念腕錶同步展出。（圖／品牌提供）

▲Ref. 5057G-010 高登鐘錶50週年紀念腕錶。（圖／品牌提供）

1997年高登鐘錶25週年時，百達翡麗就曾打造過限定款玫瑰金白面Ref. 5057R-001，一轉眼來到50週年，此次獻上限量100只的白金款Ref. 5057G-010紀念腕錶，呈現炭灰色漸變面盤，規格則延續25週年玫瑰金版，直徑36毫米，並配備三圈手工機刻雕巴黎釘紋飾錶圈。此外，藍寶石水晶底蓋印有「Cortina Watch 50th Anniversary - Since 1972（高登鐘錶50週年，自1972年）」紀念字樣，提供日期、月相顯示及動力儲存顯示，兩款將一同展出。

▲以《新加坡天際線》為意向的Ref. 20145M-001大明火掐絲琺瑯圓頂座鐘現身 。（圖／品牌提供）

除了限定紀念錶款外，以《新加坡天際線》為意向的Ref. 20145M-001大明火掐絲琺瑯圓頂座鐘現身，全球僅此一座，外觀上匯集新加坡著名地標，生動呈現魚尾獅吉祥物、中心商務區、濱海灣花園等地，技術上則透過工匠手工塑形，使用長達9.2公尺的24K金線，一一切出小段定型，經過品牌引以為傲的琺瑯釉彩技術，高溫鍛燒而成，圓頂處還有金粉、銀粉製成的50顆金星和煙火，定格下絕美瞬間，歡慶雙方深厚情誼。

▲Grand Complication Ref. 5531世界時區三問錶呈現日內瓦湖北岸風景 。（圖／品牌提供）

百達翡麗「三問錶」是頂級製錶工藝的展現，這次透過台灣頂級藏家借出展示，包括大明火琺瑯面盤的5078R-001三問錶、以及搭配掐絲琺瑯面盤的5531世界時區三問錶，展期自8月13日起至8月31日，讓錶迷大飽眼福。

▲蕭邦Happy Moon高登鐘錶50周年特別版腕錶紅色珍珠母貝面盤款（左），綠色砂金石面盤款。（圖／品牌提供）

此外，同樣與高登鐘錶合作多年的蕭邦（Chopard），則是發佈了限量50只的Happy Hearts高登鐘錶50周年紀念腕錶，面盤上有5顆滑動鑽石以及1顆心形紅色瑪瑙，靈動姿態優雅，底蓋同樣也印有「Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972」（高登鐘錶50週年，自1972年）字樣。

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