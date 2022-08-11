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營養師教「抗老飲食」3大關鍵！抗氧化、促進膠原蛋白合成

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▲▼ 營養師教抗老變美飲食3秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲有些食物含有抗氧化營養素，能幫助延緩衰老。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@ahc.official

想要凍齡、維持肌膚好狀態，許多女生都很重視抗老保養，但光知道往臉上用抗老保養品，小心你的抗老不到位！營養師谷傳玲就表示，飲食對於抗老也很重要，衰老和皮膚中的自由基有很大關係，而食物中所含的維生素等營養成分，有助於消除體內自由基，進而達到抗衰老。她就分享3個「抗老飲食」秘訣，幫助肌膚抗氧化，從內美到外。

▲▼ 營養師教抗老變美飲食3秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.多攝取抗氧化成分

自由基會攻擊細胞，加速皮膚的衰老，多攝取抗氧化成分，能幫助清除體內的自由基。

平時可以多吃以下這些食物，對於抗衰老很有幫助，藍莓、葡萄、紫薯等紫色食物能補充花青素；胡蘿蔔、南瓜、柳橙、菠菜、小白菜等橘黃色蔬果與綠色蔬菜，可補充β-胡蘿蔔素；芭樂、奇異果、青花椰、青椒等可補充維生素C；堅果、植物油補充維生素E；動物肝臟、蛋黃、全脂牛奶可補充維生素A；番茄能補充茄紅素；還可常喝無糖綠茶，茶多酚也很好的抗氧化成分。

▲▼ 營養師教抗老變美飲食3秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.多吃蛋白質食物

補充充足的蛋白質，減少膠原蛋白流失，可以延緩皺紋的生長。谷傳玲指出，很多人以為的豬蹄、雞爪對於補充膠原蛋白並沒有太大用處，建議要多吃豆魚蛋肉奶，補充蛋白質，同時補足維生素C，才能更好地促進膠原蛋白的合成。

▲▼ 營養師教抗老變美飲食3秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.細膩肌膚的營養素

補充充足的鋅、維生素A、維生素B2、B6和菸鹼酸，可以減少水份流失，讓皮膚細膩不乾燥。

建議可吃甲殼類海鮮、南瓜籽、腰果、杏仁等堅果種子類和牛肉、豬肉等紅肉補鋅；而上述3種維生素中最容易缺的是維生素B2，谷傳玲表示只要別素食，每天喝2杯全脂牛奶、吃1顆雞蛋，且每個月吃2～3次動物肝臟，就能補充足夠。另外，菸鹼酸則可多吃瘦肉、全麥製品、黃豆、肝臟等食物補充。

▲▼ 營養師教抗老變美飲食3秘訣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

最後谷傳玲也提醒，除了前面所提的3個飲食重點，還要注意做好防曬；不要頻繁地去角質；維持充足睡眠，每天盡量睡夠7～9小時；每週運動150分鐘以上；還有保持好心情也都很重要。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 抗衰老, 抗氧化, 凍齡, 美肌, 飲食, 食物, 營養師

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