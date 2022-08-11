MIT保養有實力！珠寶級精華、文青風美容油，花小錢給肌膚大享受

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

近年很多台灣品牌也都做出具有質感跟品質的好單品，吸引年輕客群青睞，以下就盤點3款厲害的保養品，有些走小清新路線、有些走高端精品質感，不管是哪一種，都很值得小資族的你，不用花很多的經費，就可以買到很好用的保養。

＃精品珠寶質感➡re’dermx 超級全能精華，40ml、售價4500元

有在保養的人一定知道DR.WU，創辦人醫師吳英俊集結50多年臨床皮膚科經驗，與瑞士的生技團隊合作，全新打造高級訂製醫美品牌re’dermx，其中最厲害的明星商品「超級全能精華」，萃取多種珍貴植物成分：瑞士冰河珍珠花精萃、喜馬拉雅龍膽花精萃、法國鳶尾花精萃等，打造出全新「肌因微診逆齡複方」，細緻的質地以及精心設計的包裝，每一滴都可以感受到re’dermx的用心。

＃文青風質感➡JAN DAN 高效賦活精萃，30ml、售價1680元

「Clean Beauty」在近年風靡美妝圈，台灣品牌JAN DAN也跟上這股潮流，從研發設計到瓶身包裝，都秉持著純淨保養用料的原則，設計出多款厲害的保養品，其中，「美容油」高效賦活精萃更是獲得萬名網友推薦的好物，不含防腐劑、無香精、零酒精的成分，帶給肌膚最純粹的享受，天然植萃的香氣，簡約淨透的包裝設計，無一處不讓人感受到療癒的氛圍。

＃時尚潮流質感➡Der ZÖMAR 火掌植萃保濕面膜，一片、售價280元

喜愛追隨時尚潮流明星的生活，可以發現Der ZÖMAR最近與《原子少年ATOM BOYZ》合作，推出全新紀念版包裝，藍紫色的漸層視覺搭配URANUS天王星LOGO，彰顯王者降臨的冠軍氣勢，最經典的火掌植萃保濕面膜，擁有墨⻄哥沙漠仙桃仙人掌及白夏菊萃取物，搭配備⻑炭專利單向導入布體，可以全方位把精華注入肌膚。