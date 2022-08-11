fb ig video ETtoday search mobile

MIT保養有實力！珠寶級精華、文青風美容油，花小錢給肌膚大享受

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

近年很多台灣品牌也都做出具有質感跟品質的好單品，吸引年輕客群青睞，以下就盤點3款厲害的保養品，有些走小清新路線、有些走高端精品質感，不管是哪一種，都很值得小資族的你，不用花很多的經費，就可以買到很好用的保養。

＃精品珠寶質感➡re’dermx 超級全能精華，40ml、售價4500元

▲re’dermx,JAN DAN,Der ZÖMAR,保養,面膜,精華液,美容油,。（圖／品牌提供）

有在保養的人一定知道DR.WU，創辦人醫師吳英俊集結50多年臨床皮膚科經驗，與瑞士的生技團隊合作，全新打造高級訂製醫美品牌re’dermx，其中最厲害的明星商品「超級全能精華」，萃取多種珍貴植物成分：瑞士冰河珍珠花精萃、喜馬拉雅龍膽花精萃、法國鳶尾花精萃等，打造出全新「肌因微診逆齡複方」，細緻的質地以及精心設計的包裝，每一滴都可以感受到re’dermx的用心。

＃文青風質感➡JAN DAN 高效賦活精萃，30ml、售價1680元

▲re’dermx,JAN DAN,Der ZÖMAR,保養,面膜,精華液,美容油,。（圖／品牌提供）

「Clean Beauty」在近年風靡美妝圈，台灣品牌JAN DAN也跟上這股潮流，從研發設計到瓶身包裝，都秉持著純淨保養用料的原則，設計出多款厲害的保養品，其中，「美容油」高效賦活精萃更是獲得萬名網友推薦的好物，不含防腐劑、無香精、零酒精的成分，帶給肌膚最純粹的享受，天然植萃的香氣，簡約淨透的包裝設計，無一處不讓人感受到療癒的氛圍。

＃時尚潮流質感➡Der ZÖMAR 火掌植萃保濕面膜，一片、售價280元

▲re’dermx,JAN DAN,Der ZÖMAR,保養,面膜,精華液,美容油,。（圖／品牌提供）

喜愛追隨時尚潮流明星的生活，可以發現Der ZÖMAR最近與《原子少年ATOM BOYZ》合作，推出全新紀念版包裝，藍紫色的漸層視覺搭配URANUS天王星LOGO，彰顯王者降臨的冠軍氣勢，最經典的火掌植萃保濕面膜，擁有墨⻄哥沙漠仙桃仙人掌及白夏菊萃取物，搭配備⻑炭專利單向導入布體，可以全方位把精華注入肌膚。

關鍵字：

re’dermx, JAN DAN, Der ZÖMAR, 保養, 面膜, 精華液, 美容油

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

奶蓋級厚實泡沫！每天洗臉也變得好舒壓　精選8款神級潔顏品

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

妝容看起來更高級！5個小細節讓妳自然顯嫩

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

你正面臨什麼心理困惑？超準心測解惑淺意識個性

皮膚科醫師分享5個卸妝小細節：水溫、乳化不完全都是爛臉關鍵 試・開箱／夏季必瘋「泰奶色腮紅」！水狀質地透出紅潤好膚質 買越多省越多？這3種省錢方法　讓你誤入消費陷阱 可能孤獨終老的三大星座　TOP1：異性朋友少、不喜與人社交 「最在意第一眼感受」星座Top 3 ！　冠軍追再久都沒用，必須一見鍾情 戀愛時最黏人的3大星座！Top 1佔有慾、控制慾都強，容易胡思亂想 一週狠甩3公斤！趙露思「7天減重菜單」公開，嬰兒肥不見了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面