昆凌產後首亮相根本像沒生過！　光速恢復體態全靠媽媽傳授妙招

記者王則絲／台北報導

5月才剛生完第三胎的女星昆凌，今（11日）出席BURBERRY於BELLAVITA寶麗廣塲開設的LOLA限時店開幕活動，為生產完後首度公開亮相，只見短短兩個月她已幾乎恢復到原先體態，根本像是沒生過一樣，不過自我要求很高的她表示，離自己的目標其實還差一公斤，訪問中昆凌還分享自己的獨門「產後瘦肚運動」，竟是由「健身魔人」媽媽親自傳授。

▲昆凌今晚出席BURBERRY於BELLAVITA限定店的開幕活動，為產下第三胎後首度公開亮相。（圖／記者王則絲攝）



昆凌今晚穿著一身膚色的薄紗，搭配駝色百褶裙亮相，貼身的服裝讓她的身形完整顯現，纖細又有料的S曲線，根本看不出是不久前剛生完第三胎的身材，她補充今日造型的小心機：「透膚感讓人有點想像空間，但又很有安全感，因為是兩層的設計。」緊貼在身上印花則讓她聯想到刺青；手中拎著亮片絎縫羔羊皮Lola手袋，經典混合叛逆的感受，也讓昆凌非常喜歡：「有點Rock的感覺，低調卻閃亮亮的，有些陽剛的元素，能展現女生的力量。」

▲昆凌8月12日生日即將滿29歲，生完三胎的她表示恢復狀態已不如以往，決定要「封肚」了。（圖／翻攝自昆凌IG）



明天生日即將迎接29歲的昆凌，在生完第三胎後表示決定「封肚」，因為這次生產經驗讓她深刻感受到與前兩次生產的不同：「這次覺得恢復身材變得更吃力，有些肉變得比較頑強。」雖然今天出席活動的狀態已經十分驚人，但昆凌對自己的體態十分嚴格：「再一公斤才達到我的目標，我會覺得才會更緊實。」

訪問中昆凌還透露她的產後瘦肚妙招，她表示產後沒有特別做重訓運動，而是著重在核心、有氧等運動，吃的並沒有太忌口，不過一個禮拜會堅持運動3天，昆凌加碼分享自己的獨門「產後瘦肚運動」，她描述動作是抬起單腳，然後雙手來回於腿上與腿下擊掌，是由媽媽親自傳授的妙招。

▲BURBERRY 於BELLAVITA開設「LOLA 精彩世界限時展售空間」，期間限定至9月4日止。（圖／品牌提供）



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