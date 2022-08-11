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范范豪擲28萬寵老公　黑人笑納沛納海新錶

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▲▼ 黑人名錶 。（圖／翻攝IG）

▲黑人開心老婆范范送他沛納海錶當父親節禮物。（圖／翻攝blackielovelife IG）

記者陳雅韻／台北報導

職籃聯盟PLG執行長陳建州（黑人）致力推廣籃球運動，經常一身筆挺西裝現身球場，西裝外套袖子下的好錶再添一只，是老婆范瑋琪（范范）送他的父親節禮物--沛納海（Panerai）要價280,000元的Submersible QuarantaQuattro Bianco專業潛水精鋼腕錶44mm，讓他樂得在IG公開感謝范范，直呼：「超級喜歡！」

▲▼ 黑人名錶 。（圖／翻攝IG）

▲沛納海Submersible QuarantaQuattro Bianco 專業潛水精鋼腕錶44mm，280,000元。（圖／沛納海提供）

范范為黑人挑的沛納海白色面盤搭配軍綠色錶帶的Submersible QuarantaQuattro Bianco專業潛水精鋼腕錶 44mm，搭載具3日動力儲存的P.900機芯，9時位置設有小秒盤，3時方向的日期窗則經過改良大幅增進易讀性；另一特色是近來品牌致力降低環境影響，因此此款腕錶的第一條橡膠錶帶由30%的再生材料製成，而第二條錶帶由68%的環保再生織物材料製作，可搭配拆卸工具更換錶帶。

▲▼ 黑人名錶 。（圖／翻攝IG）▲▼ 黑人名錶 。（圖／翻攝IG）

▲黑人收藏HUBLOT Big Bang e智能錶鈦金屬款，161,000元。（圖／HUBLOT提供）

黑人收藏不少運動風錶款，當中包括瑞士名錶HUBLOT（宇舶）鈦金屬材質的Big Bang e智能錶，搭載Wear OS by Google系统，透過旋轉錶冠可啟動各項功能操作，最特別是保留對傳統腕錶複雜功能進行重新演繹，包括帶有月相的萬年曆，以及以逼真方式呈現第二個時區的GMT兩地時間功能；此外，面盤每3小時變換顏色，輪播歡樂黃、魔力藍、活力橙、無暇白、自然綠、魔力紅、彩虹以及魔力黑，呼應「宇舶愛藝術」的品牌精神。

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關鍵字：

黑人, 陳建州, Panerai, 沛納海, HUBLOT

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