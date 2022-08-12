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李沐、林映唯「撞髮」秀默契　曾之喬金屬皮帶「卡胸上」閃瞎鏡頭

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記者王則絲／台北報導

BURBERRY於BELLAVITA寶麗廣塲開設「LOLA 精彩世界」快閃店，11日舉行開幕活動上邀請到昆凌、李沐、林映唯（小美）、曾之喬與J.Sheon，現場焦點除了昆凌產後首亮相，李沐、林映唯兩人「撞髮」也是一個可愛的巧合；曾之喬當晚身穿黑色平口連身褲裝，並把金屬釦飾皮帶「卡在胸上」，搶眼的鏡面反光簡直閃瞎鏡頭。

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▲藝人出席BURBERRY活動。（圖／品牌提供）

▲林應唯活動造型。（圖／品牌提供）

林映唯選擇一套BURBERRY經典的垂墜感風衣，內搭黑白拼色的絲綢洋裝，微露性感女人味，搭上一顆學院風的Lola小包，整體瀰漫溫暖氣息；李沐不畏高溫天氣，敬業演繹穿著羔羊皮材質的深棕色風衣亮相，手上的粉色Lola小包則緩和了秋冬的厚重感。

▲藝人出席BURBERRY活動。（圖／品牌提供）

▲李沐造型走的是帥氣路線，搭配新挑染髮色很有個性。（圖／品牌提供）

李沐與林映唯兩人相識已久，也不是第一次一起出席時尚活動，這回兩人巧妙的展現默契，都選擇「挑染髮尾」的造型，一人挑染藍色髮尾、一人挑染粉色髮尾，綁起馬尾來特別可愛、有個性，李沐興奮表示自己是第一次染髮，且為了換上新的藍色，早上十點就開始做髮型。

▲藝人出席BURBERRY活動。（圖／品牌提供）

▲曾之喬俐落褲裝仍藏性感心機。（圖／品牌提供）

曾之喬日前安排了兩個月的休息時間，前往紐西蘭度假，充足的身心靈休息後，重返工作崗位讓她感覺又有了新鮮感。活動上曾之喬以一襲平口黑色連身褲裝現身，並運用巨大鏡面金屬扣飾皮帶裝飾於胸前，前衛造型十分俐落時髦，曾之喬也表示她在今天的造型裡找到了「趣味」，「我把這片金屬當作鏡子，自拍玩了很久。」

▲藝人出席BURBERRY活動。（圖／品牌提供）

▲J.Sheon為會場唯一男星嘉賓，不只負責演繹了一套機能拼接風格的夾克與工作褲，還擔綱當晚的DJ，為大家帶來一場嗨翻音樂派對。（圖／品牌提供）

▲Burberry Bellavita限時店。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 於BELLAVITA開設「LOLA 精彩世界限時展售空間」，期間限定至9月4日止。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

BURBERRY, 林映唯, 李沐, 曾之喬, J.Sheon, 昆凌, Bellavita, Lola

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