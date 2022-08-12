ØZI與9m88比保養靠「1事」贏！自曝「戰鬥型」每天只要3分鐘

▲▲9m88合體ØZI出席活動比保養。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

美妝大牌雅詩蘭黛為慶祝「小棕瓶」40週年，特別打造期間限定的「小棕瓶修護能量快充站」，開幕首日（11日）更特別邀來人氣潮流歌手9m88和ØZI出席，兩人除了大方分享自己的保養小秘訣和經驗談，還比拼誰的保養時間短，ØZI更自曝以前曾嫌媽媽葉璦菱「很煩」，原因也跟保養有關。

▲9m88和ØZI接下雅詩蘭黛修護大使。

剛推出全新專輯《9m88 Radio》的9m88，以挖洞設計感背心搭配短裙辣秀緊實纖腰和大長腿，談到保養心得，兩人不約而同都說自己是「快速精簡派」，像是近年來奉行「減法保養」的9m88，自曝保養上也是急性子，每天保養時間最多10分鐘，追求快速又有效，也因此愛上功效有感、質地又清爽的小棕瓶，成為忠實愛用粉絲。她更分享自己的使用秘訣，像是最近宣傳期比較疲倦，肌膚不穩定或是長痘痘，她就會厚敷小棕瓶，幫肌膚「急救」。

▲9m88自曝早已是小棕瓶愛用粉絲。

而近來陸續出演戲劇、電影，多了「演員」身份的9m88，現在上鏡時間變得更多，讓她更注重起兩頰和眼周的保養，「只要一疲倦，眼周狀態就會很明顯，在鏡頭裡都看得見」，所以除了多保持睡眠、水要喝得夠多以外，用適合的保養品也很重要。

而首次出席保養品活動的ØZI則是和許多男性一樣，喜歡簡單的保養，更在「保養時間part」時表示自己的保養時間比9m88更短，是「戰鬥型」，每天只花3～5分鐘！直到近半年因為很常美國、台灣兩邊跑，肌膚開始有點敏感狀況，才開始認真注重保養。

他也透露媽媽葉璦菱從以前就會教他保養，常提醒他「要趁年輕趕快保養」，甚至會直接幫他「上臉」，他也笑說以前會覺得很煩，「因為我媽很喜歡塗很多東西在我臉上」。

▲ØZI喜歡簡單高效的保養。

而且葉璦菱還會在保養品上貼標籤說明，但他覺得太複雜還是搞不懂，後來媽媽更直接依照使用順序幫他在瓶身上標好數字編號，讓他直呼「很可愛、很貼心！」但他也坦承「（保養順序）到3或4就開始會腦霧。」直到近期認真使用小棕瓶和小棕眼，才發現原來保養可以簡單又高效。

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