油頭救星！天熱必備「蓬鬆去油洗髮精」，洗後超有感

▲去油洗髮精，洗完髮根蓬鬆舒適。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫炎熱的夏季，氣溫每上升一度，皮脂分泌量就增加10%，本來就容易冒油的頭髮變得更扁塌，即便再美的裝扮也好扣分，盤點油頭專用洗髮精，幫你洗去油膩，還原蓬鬆髮絲。



▲Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露，250ml，1,150元。

以藍色大海區域的礦泥為主成分，泥漿質地遇水化為溫和豐盈蓬鬆的泡沫，洗後立刻感受頭皮的輕盈穩定與舒爽膨鬆，髮絲間隙也飽含了活力彈性。

▲Hair Rituel 賦活重升極淨喚活洗髮精，200ml，2,300元。

特別添加爪哇茶萃取，幫助清潔並代謝多餘油脂; 搭配馬鞭草萃取完美平衡健康髮肌，迷迭香萃取達到喚活髮肌活力，多重礦物質調理過度出油的髮肌，注入髮肌滿滿活力。

▲咦式沐癒 和諧修護精油洗髮露，500ml，780元。

以廣藿香、天竺葵、迷迭香精油三種精油調和，成分含有水解藜麥蛋白、頂級黑松露精華，富含多種氨基酸，特別呵護染燙後髮絲，恢復強韌與彈性的健康狀態，重現頭髮豐盈感。

▲艾瑪絲 草本胺基酸每日健康洗髮沐浴露-甦醒純花，520ml，320元。

採用有機蘆薈、水解小麥蛋白、維他命E等成分，在頭皮髮絲化為親膚溫和的胺基酸細緻泡沫，洗髮、沐浴、潔顏一瓶搞定，潤澤呵護髮膚健康。

▲蔻蘿蘭 頭皮淨化涼感洗髮精，400ml，850元。

添加栽種在法國西南部的水薄荷，有效淨化頭皮與髮絲，減少氣味與髒污附著，深層清潔及舒適涼感讓頭皮深呼吸，洗後頭皮清新且髮絲蓬鬆輕盈。

►夏日5款「卸妝新品」推薦，清除彩妝同時洗出水嫩感