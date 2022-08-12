營養師傳授「潘瑋柏瘦身法」，「超強8字訣」讓你伸縮自如

▲潘瑋柏熱愛美食，但瘦身減重也有一套。（圖／翻攝IG/willpan23，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想瘦身但是沒頭緒？學藝人的減重法就沒錯！營養師高敏敏分享，藝人的減重飲食法總會掀起一波熱潮，像是潘瑋柏謹守減重「不餓就停、飯後不坐」的8字訣，可稱得上管住嘴的最高境界，如何實行一起來學習！

營養師高敏敏表示，潘瑋柏伸縮自如的身材其實不簡單，瘦身就靠著八字訣「不餓就停、飯後不坐」，細看可分為以下5個重點。

#餐前喝100CC的水、每天至少喝2000CC

想要少吃，就必須在餐前增加飽足感，像是餐前喝水可以有效控制食量，讓飽食中樞有飽脹感，同時也能沖淡過濃的胃酸，減緩食物消化速度。

#每周3次運動鍛鍊

除了管住嘴，邁開腿也很重要，養成運動的習慣，把運動當作是生活的一部分，他徹底實行每周3次，每次至少1.5小時的健身房魔鬼訓練。

#少吃精緻澱粉、多吃蔬菜

很多人以為減肥就是要不吃碳水，其實減重時可以減少澱粉和油的攝取，但不能不吃，多吃蔬菜可補充膳食纖維，同時促進代謝。

#用餐時「不餓就停」

當覺得不餓了就不吃，就像很多女星都只吃到6分飽，管住嘴絕不讓自己多吃。

#飯後30分鐘內不可坐著

飯後別發懶，飯後最好是站著30分鐘，可以的話不妨慢走幫助降血糖、消耗熱量，更能幫助消化。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師表示若執行潘瑋柏減重法時感到飢餓，可以利用喝水來避免飢餓感，或是適量喝點黑咖啡，幫助燃脂同時抗氧化，真的不行可補充一些低GI、高飽足感食水果，像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂都很不錯，或是多補充蔬菜也是好選擇。

她也提醒以下4種症狀的人別輕易嘗試斷食或減重飲食，像是高血糖、糖尿病患者容易血糖過低、懷孕哺乳的女性需要充足營養，不適合空腹，暴食或厭食症患者須先恢復正常飲食、青少年或成長中兒童則需要充足均衡營養，切勿太早減重。

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