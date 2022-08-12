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名人減重喝西芹汁！營養師：排毒減脂有感，「這時段」喝效果最好

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▲▼營養師曝西芹汁「排毒減脂」超有感 。（圖／Unsplash）

▲西芹汁減重近來蔚為風潮。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣好熱要怎麼瘦？營養師夏子雯分享，最近很多名人都在喝西芹汁瘦身，要怎麼喝才能排毒減重？喝多久才有感？害怕西洋芹要怎麼搭讓它更好喝呢？所有疑難雜症讓專業營養師為你解答。

▲▼營養師曝西芹汁「排毒減脂」超有感 。（圖／Unsplash）

營養師夏子雯分享，挑選芹菜就是色澤要鮮綠，葉柄要長而直，粗細均勻最好，西芹汁大概連續喝1-2週就有感，除了體態能變輕盈，就連精神都會變好。

她也提醒西芹屬於感光食物，建議傍晚、吃午餐前空腹飲用最好，幫助降低肌膚變黑的機率，同時餐前飲用更能增加飽腹感，避免晚餐吃太多攝取過多熱量。

▲▼營養師曝西芹汁「排毒減脂」超有感 。（圖／Unsplash）

如果害怕西洋芹味道怎麼辦呢？夏子雯建議可以做成綠拿鐵，搭配水果像是蘋果、奇異果、鳳梨一起打汁，西芹汁和水果盡量1：1，這樣既能控制水果糖分攝取量，也能讓口感變甜，容易入口同時補充維生素C。

▲▼營養師曝西芹汁「排毒減脂」超有感 。（圖／翻攝自FB/夏子雯營養師）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

西芹汁好處多多，但營養師提醒若你為須限制鉀攝取量、腎功能不佳的人，因為西芹汁的含鉀量本身就不低，若又製成綠拿鐵，鉀含量更會大幅提升，建議盡量避免飲用。

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關鍵字：

西芹, 減重, 夏季, 綠拿鐵

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