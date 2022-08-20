中秋必備7款桌上型烤爐　不僅實用更美觀，烤肉輕鬆go

實習記者蔡孟廷／綜合報導

中秋佳節將至，除了賞月之外，絕對不能忘了烤肉，這次選了七款可愛又極具功能性的質感小烤爐，不只享受烤肉樂趣，更能在家中與親友團聚。

Enders 桌面式木炭烤肉爐

榮獲紅點設計獎項的德國百年烤肉爐品牌Enders，德國核心工藝結合歐洲簡約設計，讓木炭烤肉爐變成質感優雅家電，體積小還能隨烤隨吃！快速生火、均勻受熱的獨家設計，不需擔心烤不熟或烤焦，少煙特性更是讓你在享用美味的同時無需煩惱全身油煙味，就連烤肉新手都能簡單上手，輕鬆體驗燒烤樂趣。

▲鏡面黑的設計配上梯型機身，保有美觀的同時更有德國的精湛商品工藝（圖／PINKOI提供，下同）

Toffy 無煙電燒烤盤

Toffy無煙電燒烤盤除了串燒與燒烤外，還能滿足各種料理需求！側面遠紅外線加熱減少油煙量，美味燒肉開心吃，吃完更不擔心自己像從烤爐跑出來，並以水盤式設計，在燒烤時去除多餘油脂，為食材口感更添風味。

▲可愛又俏皮的蘋果綠，讓人少女心爆發。

sOlac 多功能無煙烤盤

誰說吃燒烤就會很狼狽！sOlac多功能無煙烤盤採循環抽風設計與可視化玻璃蓋，高速抽除油煙，煎烤不再怕濺油，讓你盡情享受燒烤樂趣，吃一頓飯輕鬆又愜意，白色機身更顯生活品味。

▲可視化玻璃蓋防濺油更能隨時確認食物狀態，高速抽除油煙的設計更能優雅享受燒烤的快樂。

KINYO麥飯石電烤盤

KINYO麥飯石電烤盤選用麥飯石不沾塗層搭配超大面積烤盤，讓你在家也能輕鬆舉辦烤肉派對，輕薄機身設計，收納不占空間，分離式溫控器，輕鬆控溫輕鬆烤，一機還能同時進行多種料理，不論牛排大餐、海鮮盛宴都能一次滿足。

▲超大面積烤盤，可以進行大量燒烤工作，加上輕薄機身設計，收納起來更輕鬆

OIDIRE燒烤盤烤肉機

OIDIRE燒烤盤烤肉機讓相聚更有趣！能煎能烤還能炒，精準溫控，以內嵌式環形發熱管快速加熱，受熱更均勻，美味食光不需等待，貼心設計加厚木底座，隔離危險，安心燒烤安心吃。

▲內嵌式環形發熱管受熱更均勻，加厚木底座更為安全性上一層保險。

KENLUCK派對烤肉架

KENLUCK派對烤肉架，精妙結合輕便設計與精緻金屬質感、實木防燙把手，讓你不論在家、戶外都能隨時想烤就烤，輕鬆享受和親友相聚一堂的幸福感。低調優雅的外型除了烤肉，作為置物、收納盒並放在空間角落，更是能妝點整體空間，讓生活品味更加分。

▲優雅的金屬質感讓你不論使用與否都能讓家居品味大升級。

BRUNOXSOU‧SOU 多功能電烤盤

來自東京的BRUNO電烤盤一直都是潮流家電的寵兒，本次更和京都文創品牌SOU・SOU一同聯名，創造一場摩登與傳統的「雙京連線」。BRUNO電烤盤上印上SOU・SOU的紋樣美學，碰撞出一場全新的視覺體驗，多功能的烤盤更能滿足使用者的各種烹飪需求，一鍋多用CP值超高。

▲東京的潮流家電與京都傳統的紋樣美學碰撞出全新的視覺體驗。（圖／翻攝自BRUNO官網）

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